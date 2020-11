Unión da vuelta la página y ya piensa en visitar a Arsenal

No fue buena la primera incursión de Unión como visitante en la Copa Liga Profesional, ya que perdió con Atlético Tucumán 3-1, por la 3ª fecha de la zona 1. Un reducto que se volvió un problema, donde no gana hace casi 40 años en Primera División. Se sabía que no era una parada sencilla, ya que era el puntero, pero el resultado no mostró lo que realmente pasó, ya que el Tate hizo méritos para, al menos, traerse un empate. Pero el destino no lo quiso y por eso el grupo ya da vuelta la página y piensa en el cotejo que viene ante Arsenal.