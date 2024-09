Unión en el mercado de pases: hay tiempo, ¿hay chances?

Fue uno de los mercados de pases más largos de los que se tengan conocimiento, pero la realidad indica que Cristian González quedó muy insatisfecho debido a que no se pudieron contratar a los jugadores que pretendía, con lo cual tampoco se le dio lugar a los del ámbito local.

LEER MÁS: Kily busca fortalecer la base de Unión de cara al duelo ante Lanús como visitante

Que la inhibición haya sido el principal motivo por el cual Unión no pudo sumar a jugadores del exterior es relativo, ya que podrían haber llegado los refuerzos y que estuvieron habilitados para ser utilizados por Cristian González para cuando se consiga desactivarla, como ocurrió por ejemplo con San Lorenzo e Independiente.

Kily entrenamiento.jpg Prensa Unión

Esto llevó a Cristian González a manifestar, tras la derrota ante Racing, en Avellaneda, el "yo ya sé qué tengo que hacer", que derivó en que el presidente Luis Spahn se haga presente en Casasol para hablar con el DT y su cuerpo técnico, e intentar aplacar los ánimos.

A las pocas horas, el capitán Claudio Corvalán reveló que tuvieron que convencer a Cristian González de que no renuncie, mientras que los hinchas de Unión se manifestaron tras cada una de las siguientes presentaciones en el 15 de Abril, con cánticos contra la Comisión Directiva encabezada por Luis Spahn.

Malcorra, la última gran polémica de Unión

Lo último tuvo que ver con las duras declaraciones de Cristian González, cuando advirtió de una operación de algunos dirigentes para hacer circular el acercamiento de jugadores de jerarquía, como es el caso de Ignacio Malcorra, a quien él le habría bajado el pulgar.

LEER MÁS: Unión estaría cerca de acordar con una nueva marca de indumentaria

"Rumores hay de todo tipo, nos interesan jugadores que quieran estar en el club. A mí de Malcorra no me llegó nada concreto, hay muchos rumores, es fácil decir, pero luego hay que traerlos a los jugadores. El tiempo fue pasando y hoy tenemos poco margen para traer. Si fuese por mi ojalá podría traer este tipo de jugadores, no le cierro la puerta a nadie", manifestó Cristian González.

Central Newell's Malcorra.jpg @RosarioCentral

Lo concreto es que este viernes se termina el plazo para sumar a los jugadores del medio local, y ya no habrá más margen para potenciar el plantel. Es un hecho que no habrá incorporaciones, con lo cual se terminará con el saldo de la salida de dos titulares como Federico Vera y Mauro Luna Diale, y la llegada de una apuesta como José Vanetta, quien debutó en la Reserva la semana pasada frente a Boca en el 15 de Abril.