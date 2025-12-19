Unión entra en la recta final para renovar plateas 2026

Este domingo 21 vence el plazo exclusivo para socios. Desde el martes 23 se liberarán las ubicaciones y se mantendrán los valores por tiempo limitado.

Unión transita días decisivos en su planificación institucional de cara a la temporada 2026 y puso en marcha la recta final para la renovación de plateas y palcos en el estadio 15 de Abril. El club rojiblanco recordó que hasta este domingo 21 de diciembre los socios tienen tiempo de asegurar su ubicación habitual, en el marco de una campaña que ya ingresó en su tramo definitivo.

Desde la dirigencia remarcaron la importancia de este período, ya que el martes 23 de diciembre se liberarán las plateas para todos los socios, manteniéndose los valores actuales únicamente por una semana más. De esta manera, quienes no renueven dentro del plazo establecido perderán la prioridad sobre su lugar, en un contexto de alta demanda para el próximo año.

Los requisitos que los hinchas de Unión deben tener en cuenta

La renovación puede realizarse de manera presencial en la oficina de socios, que este sábado atenderá de 9 a 12, o bien de forma online a través del sitio oficial de venta de entradas. Durante la semana, la atención continuará de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19, y los sábados de 9 a 12, con la salvedad de que los días 24 y 25 de diciembre no habrá actividad administrativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2002106670005018628&partner=&hide_thread=false ¡ÚLTIMOS DÍAS PARA RENOVAR LA PLATEA!



¡Hasta el domingo 21 tenes tiempo de renovar tu platea!

Oficina de socios sábado de 9 a 12hs, y sino podes hacerlo en https://t.co/hYn6sIOhGw



¡El martes 23 de diciembre se liberan las plateas para todos los socios y se mantienen… pic.twitter.com/jj9C7D5Ljz — Club Atlético Unión (@clubaunion) December 19, 2025

En cuanto a los valores, Unión difundió el esquema completo de precios para la temporada 2026, con distintas alternativas según ubicación y con descuentos para pagos en efectivo o débito. Los palcos centrales encabezan la escala, mientras que las plateas laterales, preferenciales y populares altas y bajas ofrecen opciones más accesibles para los socios que buscan acompañar al equipo durante toda la fase regular del torneo.

LEER MÁS: Unión lo pone en vidriera: Del Blanco también aparece en el radar de Racing

La campaña de renovación forma parte de una estrategia clave para el club, que apunta a asegurar el respaldo de su gente desde las tribunas y fortalecer la estructura económica de cara a un año exigente en lo deportivo. En Unión lo saben: el camino hacia la temporada 2026 también se juega fuera de la cancha, y el acompañamiento del socio vuelve a ser una pieza central.