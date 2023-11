Unión es de Primera, pero que el árbol no tape el bosque

Unión cumplió el objetivo de mantener la categoría, pero fueron muchísimas las cosas que se hicieron mal y que no se pueden repetir

Kily González habló de su continuidad en Unión: "Me vacié"

Mientras que el segundo fue la combinación de resultados, para que en 90' el Tate pasara del infierno al paraíso. Porque ni siquiera debió esperar un partido desempate y mucho menos ante su rival de toda la vida, que en las matemáticas tenía muchas posibilidades de concretarse.

Fue un sábado perfecto para Unión y así lo sintió la gente, que lo festejó como si se tratara de un campeonato, invadiendo la cancha para celebrar. Fue un desahogo importante ya que para muchos la suerte estaba echada. Los antecedentes no ayudaban y el contexto era realmente adverso.

Sin embargo, Unión sacó pecho y logró su objetivo. Con el empuje de los pibes y la experiencia de los más grandes, logró sacarse una mochila que pesaba demasiado y que lo hacía arrastrarse. Luego de la goleada sufrida ante Belgrano, el destino del Tate asomaba irreversible, pero tenía una vida más y vaya si la aprovechó.

Estas son horas de festejo y de alivio para el pueblo rojiblanco, pero seguramente con el correr de los días el análisis de todo lo ocurrido en este 2023 se irá agudizando. Y es allí en donde el hincha de Unión debe poner el foco, ya que fueron muchas las cosas que se hicieron mal y que de ninguna manera deben repetirse.

El presidente de Unión Luis Spahn jugó con fuego y para suerte de él no se quemó por muy poco. Pero su desidia para manejar las cuestiones deportivas lo dejaron al Tate al borde del precipicio. Una vez más, Spahn tuvo de su lado una dosis de fortuna para evitar lo que hubiese sido una tragedia en términos futbolísticos.

Pero este objetivo cumplido no puede tapar todo lo malo que se hizo. En consecuencia, Spahn debe dar explicaciones y de una vez por todas encarar un proyecto deportivo con ambiciones. Cortar con el chiquitaje y el conformismo y a apostar por conformar un plantel con apetencias para dejar atrás la mediocridad.

Y es que en estos últimos tiempos Unión se convirtió en un club vendedor y que generó ingresos económicos importantes, pero que no se tradujeron en el armado de un plantel. El Tate terminó jugando el partido decisivo ante Tigre con un marcador central en la posición de volante por falta de recambio, por citar un ejemplo de lo muy mal que se hicieron las cosas.

Está claro que Unión pudo haber evitado esta angustia. Y es que si la dirigencia se hubiese mostrado más responsable, el hincha no tendría que haber sufrido tanto. Seguramente con un par de refuerzos importantes, el plantel se hubiera potenciado y los chicos del club no tendrían que haberse hecho cargo de la manera en que lo hicieron.

Se los terminó exponiendo y por suerte para ellos pudieron festejar. Las lágrimas de los más jóvenes resumen toda la angustia que debieron atravesar. Jugadores que tienen entre 18 y 21 años (Nicolás Paz, Joaquín Mosqueira, Jerónimo Domina y Mateo Del Blanco y Gonzalo Morales) y que debieron dar la cara en un momento tan adverso.

Por ello, este objetivo no debe pasar por alto las muchas cosas que se hicieron mal y seguramente que el hincha no lo hará, ya que en medio de los festejos le apuntó a la dirigencia. Esta vez el destino le hizo un guiño a Unión, pero no siempre será así y para dejar de encomendarse al destino o la suerte divina, las cosas de una vez por todas deben cambiar.