"Unión es un club formador, generador de capital y prestigio"

Sobre el último mercado de pases dijo: "El Kily está conforme. Teníamos la ilusión, la palabra y el deseo de Jonathan Gómez de venir y sumarse. Hubo muchas gestiones que no fueron fructíferas porque los clubes no le dieron salida por más que los representantes afirmaban que era viable como el caso de Devecchi".

Y agregó: "Y otros jugadores de trascendencia que mantenemos en reserva porque creo que ha sido una política nuestra no estar develando en forma ilusoria las ilusiones que tenemos de contratar jugadores que no siempre son viables. Como por ejemplo podemos encontrarnos con que no quieren salir de Capital Federal, que no lo deje salir el club de origen o en algunos casos cuestiones de valores económicos".

LEER MÁS: "Calderón siempre puso trabas para extender el contrato"

En relación a la convocatoria a la selección argentina de los jugadores surgidos en el club opinó: "Me genera orgullo porque demuestra que el trabajo rinde sus fruto. Y que uno de los principales motores que tiene la institución para lograr que los jugadores quieran pertenecer a nuestro club, para que los jugadores sepan que esta es una rampa de salida, se confirman con los hechos".

“Cuando uno muestra un club con el ordenamiento económico en cuánto a los salarios y en la infraestructura que da, es mucho más fácil y más potable traer refuerzos. Los planteles que defienden nuestros colores lo van a hacer con el orgullo y con la expectativa que el club le genera, que está mostrando que es un club formador, generador de capital y de prestigio", manifestó Spahn.

Y ejemplificó: "Está O´Neil en el sub23 de Uruguay, está Froilán (Díaz) en el Sub17 de Argentina y están Zenón, Esquivel y Nardoni. Y creo que es un caso inédito porque hace muchísimos años que jugadores formados en la ciudad de Santa Fe no tenían oportunidad de vestir la casaca nacional. Ahora dimos un paso más alto con un jugador que salió de nuestra institución y en está en el Seleccionado mayor y dos en el Seleccionado Preolímpico".

LEER MÁS: La capacidad reacción, característica del Unión del Kily

Otro de los temas fue de la Asamblea pendiente y que aún no tiene fecha de realización: "Avanzamos en las reuniones con las agrupaciones y no pusieron predisposición para llevar adelante la asamblea. Vamos a tener que darle curso de alguna manera, posiblemente, sumemos las dos asambleas pendientes para no agotar llamados a los socios y los socios decidirán“, continuó.

“Nosotros no somos quienes aprobamos la asamblea o queremos aprobar la asamblea, quién quiere aprobar la asamblea es el club Unión. Nosotros somos los obligados a la gestión de llamar a esta situación y si el club Unión no logra aprobar la asamblea por decisión de una mayoría, nosotros entendemos que es la decisión de los socios", aseveró.

Por último tiró: "Pedimos los fundamentos y posterior a la asamblea frustrada, pedimos que vengan y hagan las objeciones y como fue de pública notoriedad, no hubo ninguna explicación por qué no debe aprobarse la asamblea. No tenemos una fecha límite pero este año tenemos que llevar a cabo la aprobación de esos dos balances.