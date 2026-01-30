Unión toma nota: Gremio viene con todo para llevarse a Juan Nardoni

Gremio de Brasil tiene en la mira al volante Juan Nardoni y Unión toma nota, ya que tiene el 30% del pase. Racing busca venderlo

Pese a que el mercado de la Liga Profesional ya cerró, no en el exterior y por eso, cualquier novedad de oferta genera impacto. Ni hablar en Unión , que otra vez se pone alerta, ahora por el interés de Gremio en el volante Juan Nardoni . Racing analiza incluso ofertas menores a su cláusula de rescisión.

Según informan medios brasileños, el club gaúcho ya hizo los primeros contactos, aunque por ahora las cifras están lejos de lo que pretende la Academia. También hay versiones cruzadas respecto a los montos, por lo que se trata de transmitir cautela. De todos modos, en Avellaneda se muestran abiertos a sentarse a conversar, lo que mantiene la negociación en una etapa inicial pero activa.

Vale recordar que Nardoni tiene una cláusula de rescisión de 22 millones de dólares, un monto que hoy aparece como inalcanzable para Gremio. Por eso, las charlas se estarían encaminando hacia números sensiblemente menores.

Juan Nardoni Unión se ilusiona con una venta de Nardoni. IG juan.nardoni

Unión, atento a lo que pueda pasar con Juan Nardoni

Este escenario es seguido de cerca en Santa Fe, ya que Unión conserva el 30% del pase del mediocampista, además de una plusvalía del 10% si la transferencia supera los 8.000.000 de dólares. Cualquier avance concreto en la negociación representaría un ingreso importante para el Tate.

Por ahora no hay definiciones, pero el interés de Gremio ya está sobre la mesa. El nombre de Nardoni vuelve a instalarse en el mercado y en Unión saben que cada movimiento puede tener impacto directo en sus arcas. El teléfono está abierto y la expectativa también.