"Unión estuvo a un punto del descenso y ahora está arriba y sin refuerzos"

"Después de muchos años en Unión quería cambiar, experimentar cosas. No forcé la salida porque me quería ir bien y quedar bien con el club. Sentí orgullo cuando me llamaron de Boca y de Independiente", afirmó sobre su ida del Rojiblanco.

Respecto a la pasión que se vive en Santa Fe dijo: "En Santa Fe es Unión-Colón y es bravísimo el ambiente. No es fácil jugar ahí. No es que pasé de un ambiente tranquilo a uno bravo. Santa Fe y Avellaneda transpiran fútbol, aman el fútbol, entonces el cambio no es tan grande".

LEER MÁS: Los dos grandes incentivos que tiene Unión para enfrentar a Riestra

En cuanto al presente del Tate manifestó: "El fútbol argentino es muy parejo. Fijate Unión el año pasado estuvo a un punto del descenso y hoy está peleando arriba y no trajo refuerzos. Es más, se fue Luna Diale y me fui yo y siguen ahí. La victoria te levanta y ayuda y eso se está notando también acá en Independiente. Con un resultado cambió la confianza".

En otro tramo de la charla habló sobre las cosas que debió atravesar hasta llegar a este momento: "Me tocó estar en Primera y bajar a un Federal pero me ayudó para volver a Unión. Se me abrieron las puertas, me afirmé como titular para después llegar acá, que es otro mundo al de Las Parejas o mi Santa Fe natal".

Por último, Vera destacó el trabajo del Kily González al frente del plantel tatengue: "El Kily me dio mucho, era como un padre dentro de la cancha y eso se ve dentro con todos en la cancha. Hoy a Unión se lo ve un equipo unido. Es un plantel unido y las individualidades no dividen. El Kily era un jugador más, todavía seguimos en contacto y me corrige cosas".