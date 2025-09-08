Unión se ilusiona: Boca analiza a contrarreloj una oferta de CSKA de Moscú por Zenón

CSKA de Moscú presentó una oferta por Kevin Zenón que Boca analiza a contrarreloj antes que cierre el mercado en Rusia. Unión tiene el 20% del pase

Kevin Zenón vuelve a estar en el centro de la atención del mercado de pases y, una vez más, su situación genera expectativa tanto en Boca como en Unión . Según informaciones provenientes de Buenos Aires, CSKA de Moscú presentó una oferta para comprar el pase y desde Rusia trabajan a contrarreloj antes del cierre de su mercado.

Hasta el momento no trascendió el monto de la propuesta, pero desde el Xeneize se espera que la cifra ronde los 10.000.000 de dólares. Esto se debe a que, pese a que la cláusula de salida de Zenón está fijada en 15.000.000 de dólares, Boca deberá ceder un 20% de lo recibido a Unión. De concretarse, el club santafesino se beneficiaría con una suma importante, generando gran expectativa en su dirigencia.

Unión, atento a lo que pase con Zenón en Boca

Además del interés del CSKA, desde Grecia también se menciona que Olympiacos sigue de cerca la situación del jugador, aunque la oferta que estarían evaluando no difiere significativamente de la inicial, que Boca ya había desestimado. Esto mantiene a Zenón y a su entorno en un limbo de negociaciones, con varias alternativas sobre la mesa pero ninguna aún cerrada.

Kevin Zenón.jpg Unión espera que Boca venda a Kevin Zenón. Prensa Boca

En Unión, la situación se sigue con especial atención. Cada movimiento del Xeneize y de los clubes interesados en Europa es analizado por la dirigencia, que sabe que una transferencia exitosa podría significar un refuerzo económico importante para el club y, al mismo tiempo, un reconocimiento al desarrollo del jugador surgido de sus divisiones inferiores.

Mientras tanto, Zenón continúa entrenando casi sin participación en el elenco de La Ribera, a la espera de que se concrete alguna de las ofertas, con la expectativa de dar el salto a Europa. La definición podría llegar en los próximos días, justo antes de que se cierren los plazos de inscripción en el mercado europeo.