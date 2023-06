General Caballero gestiona para repatriar al delantero Junior Marabel

Un jugador que perdió decididamente su oportunidad producto del bajísimo nivel. Solo hizo dos goles desde su llegada el año pasado, tras acordar la compra del 60% del pase a Deportivo Capiatá, que todavía no cobró ni la primera cuota. Debutó con un gol ante Vélez, siendo toda una sensación, pero luego sintió las diferencias y el rigor del fútbol argentino.

• LEER MÁS: Santiago Mele habló sobre su salida de Unión a Junior

Asimismo, cayó en la meseta general del plantel. Un cóctel desfavorable, a lo que luego se sumó su alarmante falta de gol. Esto hizo que los entrenadores opten por otras alternativas. Ni hablar Sebastián Méndez, que se la jugó con tres "rapiditos" arriba, desestimando jugar con una referencia de área.

• LEER MÁS: Unión acelera a fondo para repatriar a Walter Bou

Pero en las últimas horas, desde Paraguay se confirmó que General Caballero gestiona para volver a contar con sus servicios. "Son movimientos que tratamos de hacer callados, porque hasta que no esté la firma no se puede dar por hecho. Pero sí, estamos tratando de repatriarlo", confesó Sebastián Aldama, director deportivo del club Guaraní en charla con Radio La Unión de Paraguay R800 AM.

Junior Marabel.jpg General Caballero gestiona para repatriar a Junior Marabel, que no convenció en Unión. UNO Santa Fe / José Busiemi

En su momento Unión lo fue a buscar justamente por ser el artillero de General Caballero. Incluso se adelantó a Colón, que lo había tentado, pero el acuerdo estaba sellado. Lamentablemente, las cosas a Junior Marabel no le salieron y no sería extraño que la dirigencia rojiblanca lo libere para incorporar otra alternativa. ¿Otro que se va?