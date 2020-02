Unión goleó 3-0 a Atlético Mineiro y viaja con mucha tranquilidad a Belo Horizonte

Unión superó con amplitud por 3-0 a Atlético Mineiro, en el partido de ida por la Copa Sudamericana 2020. Walter Bou, Javier Cabrera y Gabriel Carabajal anotaron los tantos para el elenco rojiblanco. Asimismo, el arquero Moyano le contuvo un penal a Allan sobre el cierre. El propio jugador del Galo después vería la tarjeta roja.

El Tate fue infinitamente superior a su rival y el resultado así lo refleja, más allá de la angustia en el final con el penal que terminó atajando Moyano, que hubiera complicado la llave.

CONMEBOL Sudamericana on Twitter ☝ ¡De entrada! En el inicio del partido, Walter Bou dio media vuelta y abrió el marcador para @clubaunion ante @Atletico en la #Sudamericana. pic.twitter.com/urolpwOayc — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) February 7, 2020

Pero desde lo futbolístico, el Tate lo arrolló y por momentos le terminó haciendo precio a un equipo endeble como el Mineiro, que jamás mostró el rigor necesario para esta clase de partidos.

Bou.jpeg UNO Santa Fe

Unión jugó un muy buen primer tiempo y lo coronó con el resultado y la ventaja de dos goles. Pegó en el momento preciso, ya que a los 3 minutos con una gran media vuelta de Walter Bou abrió el marcador.

Claudio Corvalán ejecutó un lateral al área, Bou la aguantó ante la marca de Gabriel y sacó un zurdazo cruzado para quebrar la resistencia de Michael. Un comienzo soñado para el elenco rojiblanco, que rápidamente se puso en ventaja y le facilitó los planes para jugar de contra.

El Mineiro tenía la pelota pero no lastimaba y en cada contra el Tate estaba cerca del segundo. Lo tuvo Franco Troyansky pero su remate salió cruzado, luego llegaría un mano a mano de Carabajal que tapó el arquero visitante y un cabezazo de Corvalán que Michael sacó al córner.

Cabrera.jpeg UNO Santa Fe

El conjunto brasileño llegó por intermedio de Franco Di Santo, quien picó habilitado por izquierda y desde un ángulo sesgado remató pero Moyano bien ubicado mandó el balón al tiro de esquina. Unión lo ganaba bien pese a prescindir del balón, ya que la tenencia era del Mineiro que lateralizaba mucho pero sin profundidad.

Un mal despeje de Méndez le permitió a Jair rematar desde afuera del área y propiciar otra gran respuesta de Moyano. Y cuando quedaba poco para el final, Bou con un gran movimiento en zona media controló el balón y cambió de frente para la llegada de Cabrera.

CONMEBOL Sudamericana on Twitter ¡Qué golazo! Javier Cabrera le rompió el @Atletico para marcar el 2-0 parcial de @clubaunion en la #Sudamericana. pic.twitter.com/lHld7tMzdd — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) February 7, 2020

El uruguayo con una marcha más que los defensores visitantes remató a la carrera y le rompió el arco a Michael para establecer el 2 a 0, a los 43 minutos, reflejando la verdadera distancia entre ambos equipos en los primeros 45 minutos.

El Rojiblanco liquidó el partido a los 6 minutos del complemento, con la exquisita definición de Carabajal, quien realizó un control bárbaro con la posterior definición para el 3 a 0.

Allí se terminó el encuentro y lo demás fue la impotencia del elenco visitante para adelantarse en el campo de juego y la astucia de Unión para replegarse y lastimar de contra.

CONMEBOL Sudamericana on Twitter Carabajal marcó el tercero y cerró la goleada de @clubaunion ante @Atletico por la #Sudamericana. pic.twitter.com/qMWvL9Abr8 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) February 7, 2020

Unión lo pensó y lo planificó a la perfección, desnudando todas las falencias del Mineiro, quien jamás mostró actitud para disputar el encuentro.

Mucho mérito del Tate que se plantó ante un rival con historia y no le dio ninguna posibilidad para que reaccione. En el final, Moyano y el penal atajado terminó siendo la frutilla del postre para que el triunfo sea aún más disfrutado.

En dos semanas llegará la revancha pero está claro que Unión dio un paso fundamental y convincente como para soñar con seguir avanzando en la Sudamericana.

Síntesis

Unión: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Javier Cabrera, Jalil Elías, Javier Méndez y Gabriel Carabajal; Walter Bou y Franco Troyansky. DT: Leonardo Madelón.

Atlético Mineiro: Michael; Mailton, Rever, Gabriel y Fabio Santos; José Welison y Jair; Allan, Marquinhos, Hyoran; Franco Di Santo. DT: Rafael Dudamel.

Goles: PT 3' Walter Bou (U) y 43' Javier Cabrera (U); ST 6' Gabriel Carabajal (U)

Cambios: ST 12' Edinho x Jair (AM); 20' Federico Milo x Gabriel Carabajal (U); 25' Nicolás Mazzola x Walter Bou (U); 28' Dylan Borrero x Hyoran (AM); 32' Ezequiel Bonifacio x Javier Cabrera (U) y 34'Guilherme Arana x Fabio Santos (AM).

Amonestados: Méndez, Blasi, Milo (U); Allan (AM).

Expulsado: ST 48' Allan (AM)

Incidencias: ST 44' Moyano (U) le atajó un penal a Allan (AM).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)