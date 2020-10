"Unión jugó mejor ante Central que frente a Newell's"

Precisamente, luego del encuentro ante Central que se disputó en el estadio 15 de Abril, el delantero hizo un balance y destacó: "Más allá del resultado el balance es positivo, hay cosas por mejorar desde lo personal, como por ejemplo el tema de la definición y cerrar esas jugadas que son muy claras".

Para luego agregar "Mejoramos en el segundo tiempo, ya que en en el primero no tuvimos claridad, fuimos imprecisos y nos mostramos apurados. En el segundo generamos más chances de gol, estuvimos mas tranquilos, más allá de que nos convirtieron dos goles. Pero no es un tema defensivo, ya que somos un equipo y todos debemos colaborar".

"Hicimos un mejor partido que el de Newell's, siento que los chicos están bien y ahora el profe nos va a tirar los balances de los gps respecto a cómo estuvimos en el rendimiento físico. Si bien lo más importante es el balance futbolístico, después de seis meses de parate hay que estar atentos al rendimiento físico", aseguró.

Por último el Cuqui expresó: "Hay que seguir mejorando y entrenando para el que el inicio nos encuentre de la mejor manera. Las expectativas siempre son las mejores, y hay que ser realistas en que la pandemia nos afectó a todos. Jugamos ante dos equipos que se arman para pelear cosas importantes y estuvimos a la altura de las circunstancias. Jugamos mejor que con Newell's. Tuve la última chance, pero no me quedo solo con eso, después miraré el partido y trataré de mejorar en relación a lo que yo vea y lo que me pida el entrenador".