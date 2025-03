Unión jugó un partido para correr al Kily de la discusión

En esta ocasión y luego de lo que fue el partido entre Unión y Racing, nada se le puede cuestionar al Kily González quien no tuvo responsabilidad en la derrota

El Kily González venía siendo cuestionado y con razón, ya que Unión no obtenía los resultados esperados y el equipo no jugaba bien. En parte por los jugadores, pero también por el DT insistiendo con un esquema y con nombres que no aportaban soluciones.