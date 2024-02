Kily, sin rodeos por la caída ante Newell's en Santa Fe: "Salió todo mal y entiendo el fastidio de la gente"

El DT de Unión, Cristian González, fue el hueso por la caída ante Newell's en Santa Fe al decir que "no se hizo nada bien" y que "el sistema no es el problema"

"Sentimos recibir ese gol al comienzo. Tuvimos para empatarlo enseguida, pero después del segundo nos hizo el desbalance. Hicimos tres cambios y con el tercero ya estuvo más complicado. Fue todo con empuje. No estuvimos bien. No hicimos nada bien y el rival nos ganó ", apuntó.

Pero no quedó solo en eso: "Es un tema físico. Estamos haciendo un esfuerzo grande y en un plantel uno busca lo mejor, como este caso y por eso las variantes en el segundo tiempo. No estuvimos finos en casi todo el partido. No fue el mejor partido y hay que seguir. Este es un golpe duro y todavía queda camino. No éramos los mejores antes y ahora tampoco somos los peores".

Cristian González confesó que en Unión se "hizo todo mal" ante Newell's.

"Hubo desajustes. Llegamos tarde a todas las pelotas y lo sufrimos. No pudimos solucionarlo nunca y lo terminamos pagando. El gol al comienzo fue un fuerte golpe y luego nos costó. Eso cambió todo, pese a que empujamos en el complemento. No hicimos un buen partido y soy el primero en decir que estoy re caliente por el partido que hicimos. No queda otra que intentar corregir para el partido contra Godoy Cruz", acotó el técnico.

Dentro de una brutal reflexión, Gonzalez remarcó: "Es todo físico. Bajamos una idea y hay un esfuerzo muy grande, donde está esa intensidad que esta vez no la pudimos lograr. El estado de animo también juega. En el segundo tiempo se intentó, pero se hizo todo muy complicado. Se dio un partido diferente al que planteamos. Esto es fútbol y soy el primer responsable y me hago cargo. Entiendo el fastidio de la gente y no hicimos un partido que planificamos. Salió todo mal".

"Para el problema no pasa por el sistema. Jugamos de esta manera y le ganamos a Racing. Todo cambia en base al juego. Después queda en lo que se hace y en este caso quedamos largos. El rival pudo jugar y nos los hizo sentir. Sabemos que bajando la intensidad perdemos la posibilidad de competir. No tenemos un plantel como los grandes para encontrar recambio, pero confió en estos chicos. Hicimos un partido malo y me hago cargo. Soy el primero que hago la autocrítica. Ahora se nos viene el partido ante Godoy Cruz", agregó.

Por el error de Nicolás Campisi en el segundo gol de Juan Ramírez, admitió: "En el error juega la cabeza. Depende de cómo lo asimila cada uno. Estuvimos muy acelerados y los sentimos mucho más. De todo se aprende. Es un chico y tiene mucho por crecer. No se le puede caer a él, porque esto es fútbol y cualquiera se puede equivocar. Es un golpe muy duro que no esperábamos, pero hay que seguir. Tenemos que volver a recuperar esa fuerza en casa y ahora se nos viene un partido complicado".

En el cierre de la charla con los medios, fue categórico sobre el refuerzo que no pudo traer: "Me tengo que resignar, que a va a ser. Hubo jugadores que buscamos y prefirieron otros equipos. Son decisiones personales. Se hizo un gran intento de todos lados, pero los jugadores son los que deciden".