Unión le ganó a Atlético Tucumán y mantiene el sueño de ir por más

Ese momento marcó un clik en el partido y Unión no dudó en presionar y llevarse por delante a su rival. Fue ambicioso y esa determinación tuvo su premio.

Un primer tiempo en donde Unión contó con una dosis de fortuna

Unión se fue a los vestuarios empatando y está claro que se trató de un buen resultado para el Tate, ya que estuvo más cerca de perder el primer tiempo que de ganarlo.

Y es que Atlético Tucumán dispuso de las chances más claras para el abrir el marcador. Aunque la primera fue para Unión a los 23' luego de un córner ejecutado por Simón Rivero y el cabezazo de Adrián Balboa que dio en el caño derecho.

Hasta ese momento el partido era parejo, con muchas imprecisiones y los dos equipos se prestaban el balón. Encima a los 6' Nicolás Orsini salió del campo de juego por una lesión muscular y el Kily mandó a la cancha a Jerónimo Domina.

A Unión le costó progresar en ataque y sintió la baja de Orsini que es un delantero que sabe aguantar el balón para que luego los volantes puedan pasar a posición de ataque.

No estuvo preciso Domina y en consecuencia, el equipo dependió mucho del esfuerzo que le imprimió Rocky Balboa. El punta fue el más peligroso realizando un desgaste físico importante.

Atlético Tucumán respondió a los 27' con un remate de tiro libre ejecutado por Mateo Coronel que se estrelló en el caño derecho, ante la volada de Thiago Cardozo que no llegaba de ninguna manera.

Y en el final, ya en tiempo de descuento, el que probó de tiro libre fue Marcelo Estigarribia, para propiciar una estupenda ataja de Cardozo que además contó con una dosis de fortuna ya que rechazó con una mano, la pelota dio en el palo y se fue al córner.

Embed - UNIÓN VENCIÓ a ATLÉTICU TUCUMÁN y SIGUE en la PELEA | #Union 1-0 #AtleticoTucuman | Resumen

Y de ese tiro de esquina, Gianluca Ferrari, de manera inexplicable, desperdició una chance clarísima ya que de frente al arco conectó de derecha y la pelota se fue desviada.

El desarrollo del juego fue equilibrado, pero el Decano fue más peligroso contando con las opciones más claras para ponerse arriba en el marcador. Unión no fluyó en ataque, los volantes no lograron desequilibrar y el equipo fue demasiado previsible.

El segundo tiempo fue todo de Unión

Sin embargo, en el segundo tiempo fue de todo de Unión que salió decidido a ganar el partido y demostró una actitud diferente a la del primer tiempo.

Empujó a su rival y el partido comenzó a jugarse en terrero del Decano. Y mucho más cuando a los 10' se fue expulsado Gianluca Ferrari. Allí el Tate no dudo y lo acorraló a Atlético de Tucumán.

Pero además fueron importantes los cambios que metió el Kily González, sobre todo el ingreso de Lionel Verde quien se hizo cargo de la conducción y el Tatengue se mostró más preciso con la pelota en los pies.

Si bien no generaba tanto en relación a la posesión, se advertía de que en cualquier momento podía llegar el gol. Porque el elenco visitante solo resistía y Unión atacaba con mucha gente.

Y el gol llegó a los 29' con una estupenda definición de cabeza de Jerónimo Domina quien lo terminó colgando al arquero Tomás Durso ya que metió un cabezazo preciso luego de un notable pase frontal de Franco Pardo para establecer el merecido 1-0.

Una definición que contó con la sabiduría de Pardo para no tirar un centro previsible, sino buscar asistir a Domina con una pelota filtrada y la repentización del joven delantero que no dudó en definir de esa manera.

Lo positivo de Unión es que se terminó defendiendo con la pelota y estuvo más cerca de marcar el segundo que el rival de poder llegar al empate.

Una victoria trabajada, sobre todo luego de un primer tiempo en el que no jugó bien. Pero supo sobrellevar el mal momento, revertirlo y ganar de manera totalmente justificada.

Unión quedó 3° con 36 puntos, a la espera de que jueguen todos los demás rivales, pero son tres puntos que le permiten consolidar su lugar en zona de clasificación a la Copa Sudamericana y soñar con pelear hasta el final para ir por la Libertadores.

Síntesis

Unión: 25-Thiago Cardozo; 35-Lautaro Vargas, 34-Franco Pardo, 2-Miguel Torrén, 3-Claudio Corvalán, 11-Mateo Del Blanco; 20-Simón Rivero, 5-Joaquín Mosqueira, 28-Mauro Pittón; 77-Adrián Balboa y 33-Nicolás Orsini. DT: Cristian González.

Atlético Tucumán: 25-Tomás Durso; 16-Mosiés Brandán, 15-Néstor Breitenbruch, 6-Gianluca Ferrari, 32-Juan Infante; 9-Mateo Bajamich, 8-Guillermo Acosta, 5-Adrián Sánchez, 11-Nicolás Castro; 37-Mateo Coronel y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.

Goles: ST 28' Jerónimo Domina (U).

Cambios: PT 6' Jerónimo Domina x Orsini (U), ST 0' Matías Orihuela x Sánchez (AT), 12' Matías de los Santos x Bajamich (AT), 16' Gonzalo Morales x Torrén (U), Lionel Verde x Pittón (U), 24' Lucas Ambrogio x Estigarribia (AT), Tomás Castro Ponce x Castro (AT), 36' Patricio Tanda x Balboa (U), Rafael Profini x Corvalán (U), 39' Justo Giani x Brandán (AT).

Amonestados: Del Blanco, Domina, Balboa y Mosqueira (U), Ferrari, Acosta, Breitenbruch y Castro (AT).

Expulsados: Ferrari (AT),

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: 15 de Abril.