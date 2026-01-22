Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión levanta el telón del Apertura con la ilusión renovada en el 15 de Abril

Unión arranca el Apertura con la mira puesta en hacerse fuerte en casa. Este jueves, desde las 20, se medirá ante Platense en el 15 de Abril.

Ovación

Por Ovación

22 de enero 2026 · 07:13hs
Unión levanta el telón del Apertura con la ilusión renovada en el 15 de Abril

Prensa Unión

Unión inicia oficialmente su temporada 2026 este jueves, cuando haga su estreno en el Torneo Apertura de la Liga Profesional frente a Platense, en el estadio 15 de Abril. Desde las 20, el equipo tatengue buscará trasladar a la competencia oficial las sensaciones positivas que dejó la preparación, con el respaldo de su público y la expectativa lógica que genera cada comienzo de campeonato.

Unión, con buenas señales en la antesala

El Tatengue llega al debut tras una pretemporada exigente y con rodaje internacional. En Uruguay, por la Serie Río de la Plata, mostró pasajes interesantes en ambos compromisos.

LEER MÁS: Una esperada vuelta en los primeros convocados de Unión del año para recibir a Platense

Primero superó a Alianza Lima por 2-1, con goles de Sergio Peña (en contra) y Julián Palacios, mientras que luego igualó 1-1 ante Defensor Sporting, con tanto de Emilio Giaccone.

Más allá de los resultados, el cuerpo técnico valoró la intensidad, el funcionamiento colectivo y la competencia interna que se generó en cada línea, aspectos que buscarán sostener desde el arranque del certamen.

Un rival con un año histórico por delante

Platense, en tanto, desembarca en Santa Fe con un 2026 especial por delante. El Calamar afrontará por primera vez la Copa Libertadores, un hito en su historia reciente, aunque sufrió una baja sensible: la salida de su goleador Ronaldo Martínez, transferido a Talleres.

Platense-Unión3.jpg
Unión arrancará el Apertura como local ante Platense, uno de los campeones del 2025.

Unión arrancará el Apertura como local ante Platense, uno de los campeones del 2025.

Para compensar, la dirigencia realizó un mercado de pases ambicioso, con 12 incorporaciones, entre las que sobresalen Juan Gauto, Santiago Quirós, Mateo Mendía, Santiago Dalmasso y Leonardo Heredia, mientras continúan las gestiones para sumar a Agustín Rogel.

LEER MÁS: Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el debut ante Platense en el 15 de Abril

Con arbitraje de Pablo Echavarría, Unión sabe que comenzar con el pie derecho será clave en una Zona A exigente, donde cada punto puede marcar diferencias. El Apertura arranca y el Tatengue vuelve a soñar, con la convicción de hacerse fuerte en casa y construir desde el primer paso.

Probables formaciones de Unión y Platense

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Platense: Nicolás Sumavil; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Bautista Merlini, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Carlos Gauto y Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Hora de inicio: 20.

Televisa: ESPN Premium.

Unión Platense 15 de Abril
Noticias relacionadas
union perfila el equipo y madelon ya tiene casi todo listo para el estreno ante platense

Unión perfila el equipo y Madelón ya tiene casi todo listo para el estreno ante Platense

basabe, clave en union: aprender a ganar asi te hace crecer como equipo

Basabe, clave en Unión: "Aprender a ganar así te hace crecer como equipo"

rafael profini, ante la chance que tanto esperaba en union

Rafael Profini, ante la chance que tanto esperaba en Unión

zunino, dt de platense: el union de madelon te mide desde lo fisico, lo mental y lo futbolistico

Zunino, DT de Platense: "El Unión de Madelón te mide desde lo físico, lo mental y lo futbolístico"

Lo último

Unión levanta el telón del Apertura con la ilusión renovada en el 15 de Abril

Unión levanta el telón del Apertura con la ilusión renovada en el 15 de Abril

Una esperada vuelta en los primeros convocados de Unión del año para recibir a Platense

Una esperada vuelta en los primeros convocados de Unión del año para recibir a Platense

Viajar por las rutas nacionales, una ruleta rusa: en Santa Fe, las rutas 33 y 11, con los tramos más críticos

Viajar por las rutas nacionales, una "ruleta rusa": en Santa Fe, las rutas 33 y 11, con los tramos más críticos

Último Momento
Unión levanta el telón del Apertura con la ilusión renovada en el 15 de Abril

Unión levanta el telón del Apertura con la ilusión renovada en el 15 de Abril

Una esperada vuelta en los primeros convocados de Unión del año para recibir a Platense

Una esperada vuelta en los primeros convocados de Unión del año para recibir a Platense

Viajar por las rutas nacionales, una ruleta rusa: en Santa Fe, las rutas 33 y 11, con los tramos más críticos

Viajar por las rutas nacionales, una "ruleta rusa": en Santa Fe, las rutas 33 y 11, con los tramos más críticos

La titular del FMI se reunió con Caputo y elogió la fuerte performance de la economía argentina

La titular del FMI se reunió con Caputo y elogió la "fuerte performance" de la economía argentina

Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Ovación
Colón tiene nuevo día para visitar a Central Norte en la 2ª fecha

Colón tiene nuevo día para visitar a Central Norte en la 2ª fecha

Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el debut ante Platense en el 15 de Abril

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el debut ante Platense en el 15 de Abril

Alejandro Russo: Estoy viviendo en el predio de Colón 24/7 y veo un crecimiento en todo sentido

Alejandro Russo: "Estoy viviendo en el predio de Colón 24/7 y veo un crecimiento en todo sentido"

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"