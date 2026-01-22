Unión levanta el telón del Apertura con la ilusión renovada en el 15 de Abril

Unión arranca el Apertura con la mira puesta en hacerse fuerte en casa. Este jueves, desde las 20, se medirá ante Platense en el 15 de Abril.

Unión inicia oficialmente su temporada 2026 este jueves, cuando haga su estreno en el Torneo Apertura de la Liga Profesional frente a Platense, en el estadio 15 de Abril. Desde las 20, el equipo tatengue buscará trasladar a la competencia oficial las sensaciones positivas que dejó la preparación, con el respaldo de su público y la expectativa lógica que genera cada comienzo de campeonato.

El Tatengue llega al debut tras una pretemporada exigente y con rodaje internacional. En Uruguay, por la Serie Río de la Plata , mostró pasajes interesantes en ambos compromisos.

Primero superó a Alianza Lima por 2-1, con goles de Sergio Peña (en contra) y Julián Palacios, mientras que luego igualó 1-1 ante Defensor Sporting, con tanto de Emilio Giaccone.

Más allá de los resultados, el cuerpo técnico valoró la intensidad, el funcionamiento colectivo y la competencia interna que se generó en cada línea, aspectos que buscarán sostener desde el arranque del certamen.

Un rival con un año histórico por delante

Platense, en tanto, desembarca en Santa Fe con un 2026 especial por delante. El Calamar afrontará por primera vez la Copa Libertadores, un hito en su historia reciente, aunque sufrió una baja sensible: la salida de su goleador Ronaldo Martínez, transferido a Talleres.

Platense-Unión3.jpg Unión arrancará el Apertura como local ante Platense, uno de los campeones del 2025. Prensa Unión

Para compensar, la dirigencia realizó un mercado de pases ambicioso, con 12 incorporaciones, entre las que sobresalen Juan Gauto, Santiago Quirós, Mateo Mendía, Santiago Dalmasso y Leonardo Heredia, mientras continúan las gestiones para sumar a Agustín Rogel.

Con arbitraje de Pablo Echavarría, Unión sabe que comenzar con el pie derecho será clave en una Zona A exigente, donde cada punto puede marcar diferencias. El Apertura arranca y el Tatengue vuelve a soñar, con la convicción de hacerse fuerte en casa y construir desde el primer paso.

Probables formaciones de Unión y Platense

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Platense: Nicolás Sumavil; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Bautista Merlini, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Carlos Gauto y Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Hora de inicio: 20.

Televisa: ESPN Premium.