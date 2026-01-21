Uno Santa Fe | Unión | Unión

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el debut ante Platense en el 15 de Abril

Unión dio a conocer detalles importantes para los hinchas que quieran asistir al 15 de Abril para el duelo ante Platense por la fecha 1 del Apertura

Ovación

Por Ovación

21 de enero 2026 · 15:32hs
Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el debut ante Platense en el 15 de Abril

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión empieza a escribir una nueva historia en el Torneo Apertura y el 15 de Abril volverá a latir desde el primer minuto. En la antesala del debut frente a Platense, el club difundió las informaciones que los hinchas deben tener todo en cuenta y puedan vivir la jornada sin contratiempos.

• LEER MÁS: Unión hace cuentas por la inminente venta de Adrián Balboa a Nizhniy Novgorod

El partido se disputará este jueves, desde las 20 y contará con el arbitraje de Pablo Echavarría. Será la presentación oficial del Tate en el certamen y la expectativa es alta, tanto por lo futbolístico como por el reencuentro con su gente.

• LEER MÁS: Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Desde Unión detallaron los aspectos vinculados a la venta y el acceso a las entradas, además de recomendaciones generales para el ingreso al estadio. Se solicita a los simpatizantes llegar con antelación, portar el carnet correspondiente y respetar las indicaciones del personal de seguridad, con el objetivo de agilizar el acceso y evitar demoras en los ingresos.

hinchas Unión 8
Uni&oacute;n brind&oacute; informaci&oacute;n para sus hinchas.

Unión brindó información para sus hinchas.

El comunicado de Unión

Oficina de Socios:

Miércoles de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00 horas

Jueves cerrado

IMPORTANTE:

– NO HAY MÁS VENTA FÍSICA EN BOLETERIAS. LA VENTA DE GENERALES Y PLATEAS ES EXCLUSIVAMENTE ONLINE.

» SOCIOS:

– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (enero).

– TRAER DNI.

– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.

– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.

VENTA:

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

PLATEA PREFERENCIAL BAJA $50.000

PLATEA PREFERENCIAL ALTA $35.000

PLATEAS LATERALES BAJA Y ALTA $30.000

PLATEA REDONDA $25.000

» NO SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

PRECIOS

ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $30.000

JUBILADOS: $15.000

MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $7.500

PLATEA PREFERENCIAL BAJA $80.000

PLATEA PREFERENCIAL ALTA $65.000

PLATEAS LATERALES BAJA Y ALTA $60.000

PLATEA REDONDA $55.000

CALLES – INGRESOS

– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)

– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)

– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)

. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato

INFORMACIÓN ADICIONAL EN UNIÓN:

– EL CODO DE DAMAS Y JUBILADOS ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS

Unión Platense Apertura
Noticias relacionadas
basabe, clave en union: aprender a ganar asi te hace crecer como equipo

Basabe, clave en Unión: "Aprender a ganar así te hace crecer como equipo"

rafael profini, ante la chance que tanto esperaba en union

Rafael Profini, ante la chance que tanto esperaba en Unión

zunino, dt de platense: el union de madelon te mide desde lo fisico, lo mental y lo futbolistico

Zunino, DT de Platense: "El Unión de Madelón te mide desde lo físico, lo mental y lo futbolístico"

¿hay chances de que union pueda repatriar a mauricio martinez?

¿Hay chances de que Unión pueda repatriar a Mauricio Martínez?

Lo último

La búsqueda del central zurdo en Colón, una tarea cada vez más compleja

La búsqueda del central zurdo en Colón, una tarea cada vez más compleja

En Davos, Trump criticó el rumbo de Europa y aseguró: Ninguna nación puede proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos

En Davos, Trump criticó el rumbo de Europa y aseguró: "Ninguna nación puede proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos"

Milei en Davos: El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo

Milei en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"

Último Momento
La búsqueda del central zurdo en Colón, una tarea cada vez más compleja

La búsqueda del central zurdo en Colón, una tarea cada vez más compleja

En Davos, Trump criticó el rumbo de Europa y aseguró: Ninguna nación puede proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos

En Davos, Trump criticó el rumbo de Europa y aseguró: "Ninguna nación puede proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos"

Milei en Davos: El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo

Milei en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el debut ante Platense en el 15 de Abril

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el debut ante Platense en el 15 de Abril

El femicida César Muga se quitó la vida en la cárcel de Coronda: se ahorcó en su celda

El femicida César Muga se quitó la vida en la cárcel de Coronda: se ahorcó en su celda

Ovación
Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

¿Casualidad o estrategia? Unión deja pistas y la nueva camiseta empieza a hablar

¿Casualidad o estrategia? Unión deja pistas y la nueva camiseta empieza a hablar

Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"