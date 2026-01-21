Unión empieza a escribir una nueva historia en el Torneo Apertura y el 15 de Abril volverá a latir desde el primer minuto. En la antesala del debut frente a Platense, el club difundió las informaciones que los hinchas deben tener todo en cuenta y puedan vivir la jornada sin contratiempos.
Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el debut ante Platense en el 15 de Abril
Unión dio a conocer detalles importantes para los hinchas que quieran asistir al 15 de Abril para el duelo ante Platense por la fecha 1 del Apertura
Por Ovación
El partido se disputará este jueves, desde las 20 y contará con el arbitraje de Pablo Echavarría. Será la presentación oficial del Tate en el certamen y la expectativa es alta, tanto por lo futbolístico como por el reencuentro con su gente.
Desde Unión detallaron los aspectos vinculados a la venta y el acceso a las entradas, además de recomendaciones generales para el ingreso al estadio. Se solicita a los simpatizantes llegar con antelación, portar el carnet correspondiente y respetar las indicaciones del personal de seguridad, con el objetivo de agilizar el acceso y evitar demoras en los ingresos.
El comunicado de Unión
Oficina de Socios:
Miércoles de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00 horas
Jueves cerrado
IMPORTANTE:
– NO HAY MÁS VENTA FÍSICA EN BOLETERIAS. LA VENTA DE GENERALES Y PLATEAS ES EXCLUSIVAMENTE ONLINE.
» SOCIOS:
– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (enero).
– TRAER DNI.
– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.
– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.
VENTA:
– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/
PLATEA PREFERENCIAL BAJA $50.000
PLATEA PREFERENCIAL ALTA $35.000
PLATEAS LATERALES BAJA Y ALTA $30.000
PLATEA REDONDA $25.000
» NO SOCIOS
VENTA
– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/
PRECIOS
ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $30.000
JUBILADOS: $15.000
MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $7.500
PLATEA PREFERENCIAL BAJA $80.000
PLATEA PREFERENCIAL ALTA $65.000
PLATEAS LATERALES BAJA Y ALTA $60.000
PLATEA REDONDA $55.000
CALLES – INGRESOS
– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)
– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)
– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)
– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)
– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)
. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato
INFORMACIÓN ADICIONAL EN UNIÓN:
– EL CODO DE DAMAS Y JUBILADOS ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS