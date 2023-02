Unión libera un cupo de extranjeros con la partida de O'Neil

Una historia muy particular la del marcador de punta, que llegó en agosto de 2022, pero no pudo formar parte de la Liga Profesional a raíz de que ya había cerrado el libro de pases. Así y todo, tuvo la anuencia del técnico para que se quede y ser una opción concretar para este 2023.

Algunos ya se animaban a pensar que, con esto, el ciclo de Claudio Corvalán estaba terminado y se apostaba a futuro. Sin embargo, terminó renovando y, como ahora ahora se quiere traer un central zurdo, habría superpoblación de marcadores de punta por izquierda.

Jairo O'Neil deja Unión para volver a Uruguay jugar en Fenix.

De igual modo, finalmente no habría terminado de convencer al conductor rojiblanco y por eso, se decidió que no sería tenido en cuenta. Hay versiones encontradas sobre si firmó o no su contrato. Desde Unión nunca hubo algo oficial, aunque ya es un hecho que no seguirá en Santa Fe.

Vale recordar que Peñarol reclamaba el pago por los derechos de formación que Unión no quería abonar, porque entendía que llegaba libre. Luego, el Carbonero accedió a bajar el monto inicial a la mitad, pero tampoco hubo caso. Con este escenario y ante la prioridad de reforzar el plantel en otros sectores, Jairo O'Neil tendría todo listo para volver a Uruguay e integrarse a Fenix. Un paso sin nada para destacar, ya que se lo vio en acción solo en los amistosos de la Serie Río de La Plata. No alcanzó a debut oficialmente en Argentina.