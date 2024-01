Unión llegó a un acuerdo con Gimnasia y Troyansky jugará en el Lobo

LEER MÁS: Unión sumó un nuevo interesado por Kevin Zenón

Desde un primer momento se supo que Troyansky no tendría chances de jugar en Unión, no solo porque la postura del jugador era la de no retornar a Santa Fe, sino también, porque no estaba en la consideración del Kily González. De hecho, el jugador ni siquiera se presentó en el inicio de la pretemporada.

Con la camiseta rojiblanca, Troyansky disputó 68 partidos y marcó 13 goles. Sin embargo, nunca logró consolidarse y pese a tener un promedio de gol respetable fue siendo negociado. En este caso no fue la excepción y el Pocho volverá a ser dirigido por Madelón, quien era el DT del Tate cuando el delantero llegó a Santa Fe.