Unión llegó a una situación límite con Sebastián Méndez

Sebastián Méndez, hasta aquí, estuvo dirigiendo al equipo en los partidos de la Liga Profesional con un permiso especial, ya que los dirigentes todavía no terminaron de cerrar el acuerdo económico y formal con Gustavo Munúa, quien en este sentido sigue siendo el entrenador que Unión tiene registrado.

Vale recordar que esta situación como la que le toca atravesar en este momento a Sebastián Méndez también le tocó pasar a Gustavo Munúa en el arranque del año, luego que se dilatara más de la cuenta la firma de su nuevo contrato, que tenía duración hasta el 31 de diciembre.

Es que en aquel entonces, tras el acuerdo al que llegaron de palabra en diciembre del año pasado, no se pudo trasladarlo al contrato, argumentando diferencias pero también que su representante Pascual Lescano estaba en el Mundial de Qatar primero y luego de vacaciones en Europa.

Gustavo Munúa Luis Spahn.jpg Foto: Gentileza Radio Gol

Sin embargo, tuvo que firmar su contrato antes del Clásico Santafesino ante Colón de la cuarta fecha, ya que si no lo hacía no podría sentarse en el banco de los suplentes, ya que se le había vencido el permiso especial que le había dado la Liga Profesional, que es de tres partidos.

Y Sebastián Méndez en este momento está ante la misma situación que en ese momento vivió Gustavo Munúa, aunque en esta oportunidad no es porque el Gallego no quiere sino que obedece a que no se terminó de llegar a un acuerdo para la desvinculación del uruguayo.

"Aclaré en medio de la disertación que nosotros no vamos a exponer la responsabilidad de quién fue la responsabilidad de la renovación de Munúa, la decisión es de la institución, no vamos a ventilar eso, a veces se decide por jerarquía profesional a veces por mayoría", manifestó Luis Spahn, quien además se mostró optimista en llegar a un acuerdo con Gustavo Munúa, que sería muy diferente al que había trascendido públicamente.

Lo concreto es que los dirigentes están en una cuenta regresiva delicada en cuanto a esta situación, ya que luego de varias desprolijidades, como la suspensión del partido ante Lanús por la voladura de las chapas del techo de palcos y plateas, no tener a Sebastián Méndez en el banco de suplentes en este momento tan decisivo de la vida deportiva de Unión sería un tema que podría generar muchísima polémica.