Saravia no arrancó la pretemporada en Belgrano y en Unión siguen atentos

Rodrigo Saravia, volante apuntado por Leo Madelón para Unión, no se presentó a entrenarse en Belgrano, donde está en duda su continuidad.

19 de diciembre 2025 · 13:25hs
El inicio de la pretemporada de Belgrano dejó más preguntas que certezas y una ausencia que no pasó inadvertida. Rodrigo Saravia, volante uruguayo que está en la mira de Leonardo Madelón para reforzar a Unión, no se presentó en el arranque de los trabajos en el predio Armando Pérez, un detalle que volvió a agitar el escenario del mercado de pases.

Saravia, ausente en Belgrano, ¿un guiño para Unión?

El plantel del Pirata retomó las prácticas con la cabeza puesta en la temporada 2026, que lo tendrá compitiendo en la Liga Profesional y la Copa Argentina, donde enfrentará a Atlético de Rafaela en los 32avos de final.

Bajo la conducción de Ricardo Zielinski, los jugadores comenzaron con tareas físicas y evaluaciones iniciales, aunque la atención rápidamente se desvió hacia los nombres ausentes.

Entre esas ausencias apareció la de Saravia, cuya situación dentro del club cordobés sigue siendo incierta. El mediocampista no logró continuidad durante el último semestre y un episodio que generó malestar en el cuerpo técnico terminó por sacarlo de la consideración del DT. Desde entonces, su futuro quedó en una zona gris, con la dirigencia intentando mediar para que Zielinski revise su postura.

Saravia, el elegido por Madelón

Ese contexto es seguido de cerca por Unión. Madelón insiste desde hace tiempo por el volante, a quien conoce bien de su etapa en Gimnasia y Esgrima La Plata y considera una pieza funcional para su idea de juego, especialmente tras la salida de Mauricio Martínez. La falta de presencia de Saravia en el inicio de la pretemporada de Belgrano no hizo más que alimentar las expectativas en Santa Fe.

Mientras en Córdoba se reorganiza el cuerpo técnico —con la incorporación de Juan Carlos Olave como ayudante de campo— y se planifica un calendario intenso de trabajos hasta fin de mes, el futuro del uruguayo continúa sin definiciones públicas. En Unión observan con atención, sabiendo que cada señal que llegue desde Belgrano puede acercar o alejar una negociación que hoy sigue latente.

