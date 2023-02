Aued le puso clima a la previa del Clásico: "Estoy seguro que la cancha va a explotar"

Al igual que ante Banfield, Unión se trae como visitante un punto con gusto a poco, pero que deja sus cosas positivas. El 1-1 ante Barracas Central fue casi un calco, ya que el equipo fue de menos a mal y, por la falta de eficacia, no lo pudo ganar. Así lo entendió Luciano Aued, que se metió ya entre los titulares.

"Me sentí bien. Vengo sumando minutos de a poco. Es la cuarta semana que tengo en el club y me estoy adaptando. Ya pude tener más la pelota sin correr tanto. El fútbol argentino es dinámico, tiene mucha intensidad, con muchos jugadores jóvenes. La experiencia y madures casi no está en los equipos, porque los jugadores se van al exterior. Con esa experiencia queremos manejar los tiempos", apuntó el zurdo, que llegó desde Universidad Católica de Chile.

Indefectiblemente, palpitó la previa del Clásico Santafesino del próximo domingo en el estadio 15 de Abril. "Es una semana especial. Desde que llegue al club todo lo que me dijeron fue que en tenemos que ganar en la cuarta, así que vamos a jugar con nuestra gente. Sin dudas que se vive de manera especial y queremos ganarlo para darle una alegría a los hinchas. No importa cómo llegamos, es un partido clave".

"Hay que tratar de disfrutarlo, estar tranquilos y trabajar en la semana. Es importante hacernos fuertes de local", expuso Luli. En el final, le dejó un mensaje a los fanáticos: "Les agradecemos por el apoyo y recibimiento. Estoy seguro que la cancha va a explotar y nos van a tirar para adelante. Los necesitamos pensando que el partido se va a ganar".