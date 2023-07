Repasando las estadísticas, está entre los mejores jugadores en su puesto, lo que no es un dato menor atendiendo a la pobre campaña del equipo. Se podría decir que actualmente es el as de espadas y no es raro que otros equipos ya comiencen a mostrar interés para llevárselo.

Pero en cada entrevista el extremo enfatiza que solo tiene "la cabeza en Unión". En este sentido, se conoció una nueva actualización de estadísticas, que lo sigue teniendo en el podio de los más determinantes en el mano a mano en esta Liga Profesional. El primero es Lucas Besozzi de Central Córdoba, con un promedio de 9.5, seguido por Machuca, con 8.9, y Hernán López Muñoz de Godoy Cruz, con 8.7.

Embed Los 5 jugadores de la LPF 2023 que más duelos atacantes (1 vs 1) ganan por partido:



Lucas Besozzi | 20 años [9.5]

Imanol Machuca | 23 años [8.9]

Hernán López | 22 años [8.7]

4 Nahuel Barrios | 25 años [8.6]

5 Brian Aguirre | 20 años [7.8] pic.twitter.com/HMSuVvjuhA — FutbolScan (@futbolscan) July 3, 2023

Será cuestión de ver si el nuevo DT Cristian González puede también encontrarle el lugar para que explote todo su potencial. Recién tiene 23 años y mucho por crecer.

Mientras mantenga este nivel, atraerá a más interesados pensando en la futura venta. Por ahora, Unión lo precisa y es clave.