El dato que en Unión mezcla orgullo con desilusión

Luego de conocerse los finalistas del Torneo Clausura, en Unión destacan un dato que por un lado genera orgullo y por el otro una gran desilusión

En este Torneo Clausura, Unión le ganó a Estudiantes y Racing, quienes jugarán la final.

El próximo sábado, Racing y Estudiantes jugarán la final del Torneo Clausura. Y en el mundo Unión surgió un dato que vincula al Tate con los equipos mencionados, generando por un lado orgullo y por el otro una enorme decepción.

Y es que en este Torneo Clausura, Unión se enfrentó con los dos equipos que jugarán la final para ser campeón y a ambos, el Tate les ganó.

Por la 1ª fecha del Clausura, Unión fue local en el 15 de Abril ante Estudiantes, venciendo al Pincha por 1-0 con gol de Mauricio Martínez y siendo muy superior a su rival.

Mientras que por la 7ª fecha y en condición de visitante, Unión derrotó a Racing 3-2 con los goles de Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Augusto Solari, justificando ampliamente la victoria.

Es decir, que dentro de la misma competencia, el elenco conducido por Leonardo Madelón venció a los dos finalistas y lo hizo de manera contundente, superando futbolísticamente a ambos equipos.

Por otra parte, en la tabla de la Zona A, Unión finalizó 2º con 25 unidades, las mismas que Racing, pero el Tate obtuvo una mejor diferencia de goles, mientras que sumó cuatro puntos más que Estudiantes quien finalizó 8º con 21 puntos.

Así las cosas, Unión le ganó tanto a Racing como a Estudiantes e incluso terminó arriba de ambos en la tabla, pero perdió con Gimnasia y quedó eliminado, generando una gran decepción.