Unión no tiene descanso luego del empate en Mendoza ante Godoy Cruz y está metido en el debut del martes en la Copa Argentina ante Almagro en San Nicolás por los 32º de final. El plantel volvió en vuelo chárter y trabajó el sábado y también este domingo, donde el DT Sebastián Méndez analiza opciones para definir la formación.

Quedó muy disconforme con la actuación del equipo en el primer tiempo ante el Tomba, pero sí más a gusto con lo hecho en el complemento. De igual modo, pretende regularidad, porque este tipo de cosas hacen que sea más complicado romper la sequía.

Ahora le tocará medirse contra un rival de categoría inferior, pero el técnico sabe que hoy no puede darse el lujo de subestimar y pondrá lo mejor. Eso no quiere decir que meta variantes. Ahora está muy pendiente de la condición física de Enzo Roldán y Claudio Corvalán, que no pudieron culminar el cotejo en Mendoza.

Enzo Roldán.jpg Enzo Roldán estaría en condiciones de ser tenido en cuenta en Unión para jugar por Copa Argentina. Prensa Unión

Lo del volante fue solo un calambre, por lo que tendría problemas de ser considerado, mientras que lo del capitán fue una contractura muy fuerte. Se lo iba a analizar para ver cómo responde. También hay optimismo de que pueda jugar.

Mientras que otra vez la duda radica en el ataque, ya que Thiago Vecino sigue sin conformar y, pese las chances, no las aprovecha. Por eso, sería muy factible que esté en la puja por el puesto el paraguayo Junior Marabel. Es el gran problema de Unión, que le cuesta más de la cuenta hacer goles.

Queda el trabajo de este lunes en el predio Casasol para que Gallego termine de delinear la formación.