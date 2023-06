Méndez no quiere que se fue vaya nadie más hasta el final del torneo

El DT de Unión, Sebastián Méndez, fue tajante sobre que es clave que no se vaya nadie más hasta el fin del torneo, en torno a los rumores sobre Santiago Mele

Para sorpresa de muchos, se la jugó por los pibes en detrimento de los experimentados, que son actualmente una alternativa. Eso sin contar a los que llegaron como incorporaciones. Ni hablar Thiago Vecino, que directamente no es tenido en cuenta, ya que aportó muy poco pese a arribar como uno de los goleadores de la pasada anterior en Uruguay.

Gallego encuentra respuestas en los jugadores y esto lo tiene muy satisfecho. Sobre todo en la entrega, ya que terminan fundidos de tanto despliegue en cada partido. Cuando a veces hay limitaciones muy notorias, hay que poner un poco más para disimularlas.

En este sentido, sabiendo que hay mercados ya abiertos, el técnico no quiere saber nada con que se vaya nadie más hasta el final de esta Liga Profesional. Más que nada, en torno a los rumores desde Colombia que indican que Junior y Millonarios tienen en la mira a Santiago Mele y podrían presentar una oferta que Unión no podría igualar por la complicación de girar dólares.

Santiago Mele.jpg Santiago Mele ya está en la concentración de Uruguay mientras crecen los interesados por sumarlo después de junio. El DT de Unión no quiere tenerlo hasta final de torneo. Prensa Unión.

Luego del partido ante Newel's, Gallego fue tajante: "Creo y espero que se quede. Me parece que con la salida de Lucas Esquivel es suficiente. En la situación en la que estamos hay que pensar en lo deportivo. A Moyano lo conozco desde Godoy Cruz. No pasa por eso. Si termina el campeonato, no quiero que se vaya nadie más".

Unión, como todos, necesita vender para oxigenar las arcas, pero esta situación es compleja si llega a venir alguien con una oferta que convenza a Plaza Colonia, que en este caso sería por un préstamo. También tienen posibilidades de emigrar Imanol Machuca y Franco Calderón, pero directamente serían negociados una vez que concluya esta temporada. Méndez sabe que no tiene mucho para dejar pasar y por eso sentó su postura.