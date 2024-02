En Unión no hay tiempo para lamentos y este sábado, a las 8, volvió al trabajo en el predio Casasol con vistas a visitar el próximo martes a Godoy Cruz por la fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional. La derrota de local ante Newell's caló profundo en el ánimo del plantel, que venía de un empate a priori positivo ante San Lorenzo.

Atendiendo a lo que pasó este viernes por la noche en el 15 de Abril, ya no tiene la validez esperada. Por eso, el cuerpo técnico no quería saber nada con quedarse y puso en marcha el operativo recuperación. Lógico, con una charla inicial, lavado de cabeza y planificación.

El 15 de Abril por ahora no se volvió una fortaleza para Unión en esta Copa de la Liga

Se comenzaron a perder puntos importantes en esa búsqueda de ser protagonistas. Asimismo, la paciencia de la gente claramente ya no es la misma y se escucharon reprobaciones al final del cotejo ante la Lepra. La intensidad y el empuje ya no alcanzan a esta altura.

Unión salida Newells.jpg El plantel de Unión volvió rápidamente al trabajo pensando ya en Godoy Cruz.

No solo el foco es la dirigencia, sino también el entrenador, que en conferencia entendió el "fastidio de los hinchas". Sin embargo, la idea es seguir y todo pasa por poner lo mejor en medio de un calendario ajustado y un profundo desgaste. Kily sorprendió con las inclusiones de Franco Pardo, Enzo Roldán y Gonzalo Morales, pero claramente no salió.

En el caso de Miguel Torrén, viene con un dolor en uno de sus tobillos y fue preservado, por lo que habrá que ver si regresa, mientras que las otras variantes fueron tácticas. Se hicieron pensando en el rival, que no le dio chances desde el inicio. Entonces, no sería extraño que haya nuevos retoque para visitar al Tomba, que demostró sacar un plus ante su gente. Ahora otra vez jugará en el Malvinas Argentinas.

Se repara en el sistema 5-3-2, pero Kily atribuyó el bajón a lo físico y a la falta de confiaza. Por eso, mira qué opciones son las correctas para revirt este escenario, donde ya perdió dos encuentros (ambos en Santa Fe). El plantel trabajará por la mañana hasta el lunes y luego, viajará en chárter desde Sauce Viejo a Mendoza para esperar concentrado el pleito del martes, a las 21.30, ante Godoy Cruz.