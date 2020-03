Unión: "No me apuro ni me vuelvo loco por dirigir Primera"

El plantel de Unión, al igual que el resto de los que conforman la Superliga, está licenciado de manera obligatoria por el protocolo de coronavirus que estableció el Gobierno Nacional.

A la par, la dirigencia utiliza este tiempo para levantar el teléfono, conocer opciones en el mercado y sin apuros ir en búsqueda del sucesor de Leonardo Madelón.

Contra Arsenal, quien debió hacerse cargo del equipo fue Marcelo Mosset, actual conductor de la Reserva que espera novedades para saber dónde volverá cuando esto pase en nuestro país.

En diálogo con radio Gol 96.7, Tato reconoció que "la verdad que es preocupante lo que estoy viendo y va sucediendo en otras partes del país y del mundo. Hay que tomar conciencia de la información que llega, ser responsable y hacer caso a las recomendaciones".

Más adelante confirmó que "los jugadores están licenciados hasta nuevo aviso, el 31 de marzo es la fecha que pusieron pero se toman medidas todos los días, los muchachos tienen un plan personalizado en el aspecto físico y alimenticio, van siendo controlados, tienen una carpeta y un video mostrándoles los distintos ejercicios que pueden hacer".

Mosset apuntó que "es una situación particular, no son vacaciones, y cuando se normalice el fixture a nivel nacional e internacional para Unión será con mayor frecuencia. Por eso hay que prestarle atención a la parte física, no vamos a tener tiempos de acomodar los jugadores como en una pretemporada, se va a competir mucho en pocos días".

image.png El Unión de Mosset igualó 1-1 contra Arsenal. Prensa Unión

Al momento de analizar lo que vio desde afuera el pasado domingo, en el empate 1-1 frente a Arsenal, Tato enfatizó: "Fuimos de menor a mayor, nos complicó de movida, nos costó acomodarnos y después lo hicimos, creamos situaciones, los controlamos bien hasta el gol, después fuimos superiores, luego tuvimos un bache y en la última jugada articularon una llegada que les permitió el empate. El equipo respondió a la idea que planteamos en los pocos días de entrenamientos".

En otro tramo de la charla el DT de la Reserva dijo que "Arsenal tiene jugadores que complican si es con la pelota, le dimos dos o tres conceptos para tomar superioridad en mitad de cancha, a la hora de sostener la pelota, nos posicionamos muy bien en ataque, con la llegada de laterales, nos fuimos quedando con la ansiedad de querer ganar, fuimos retrocediendo y Arsenal nos empate cuando no nos habían generado situaciones, salvo los primeros minutos".

MarceMosset.jpg El DT interino de Unión manifestó su preocupación por el coronavirus.

Mosset sintió que lo que le tocó vivir por primera vez en un partido oficial de Primera no difiere de lo que viene haciendo con los más jóvenes. En este sentido expresó: "No lo sentí distinto, me sentí bien, con los chics suele ser más complicado, hay que trabajar más en profundidad, el jugador profesional tiene distintos estímulos, es cuestión de recordarlo. Coordinar y ponernos de acuerdo, no lo sentí muy diferente, ellos (por los jugadores) contribuyeron a esa tranquilidad, es un plantel con buenos jugadores, buen grupo, en parte se está formando con una base que lleva el grupo muy bien. Me hicieron sentir tan cómodo con el grupo de trabajo que venimos trabajando en Reserva".

El joven conductor brindó algunos detalles en la previa de medirse con Arsenal y no dudó en apuntar que "hablé en los pocos entrenamientos que tuvimos con los jugadores, llevándoles el estandarte de mi gusto futbolístico, lo aceptaron rápidamente, me respetaron, estuvieron a disposición porque tienen mucha capacidad, hay mucho trabajo encima, lo que propuse lo acataron de entrada, tuve charlas grupales e individuales".

En la parte final, prefirió aguardar la decisión de la dirigencia, sin aventurarse a pensar que puede continuar en el cargo con el plantel superior. Al respecto, agregó: "Yo no me adelanto, estoy muy cómodo de trabajar en el club, es un placer, ni quiero pensar en el futuro, estoy tranquilo y me llevé bien con los jugadores. Estoy a disposición de la dirigencia, no estoy apurado ni me vuelvo loco por dirigir en Primera. Siempre con muchas ganas de trabajar y darle lo mejor a Unión".