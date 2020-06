Unión no renovará el contrato de Nicolás Mazzola

El 30 de junio está cada vez más cerca y en Unión comienzan a ir a la coyuntura con algunos temas mientras se define –o no– la confirmación del nuevo técnico. El apuntado es Juan Manuel Azconzábal, pero la posible ampliación de la cuarentena por la escalada de la pandemia del coronavirus en Argentina hace dudar a los dirigentes. Por lo pronto, pensando en el armado del próximo plantel, ya se definió que no continuarán Jalil Elías, Walter Bou, Javier Méndez, Ezequiel Bonifacio, Brahian Álvarez y en las últimas horas se sumo a la lista Nicolás Mazzola, que tiene contrato hasta fin de mes.

Precisamente la directiva se comunicó con el delantero para comunicarle que su contrato no será renovado después del 30 de junio. El jugador quería quedarse en Santa Fe, incluso expuso que estaba dispuesto a resignar dinero, sin embargo eso no alcanzó, ya que para el club hay otras prioridades. Esto lo confirmó el propio Nicolás Mazzola en su cuenta de Instagram:

Nicolás Mazzola.jpg Unión le confirmó a Nicolás Mazzola que no se le renovará el contrato. Prensa Unión

Hoy me toca despedirme del pueblo tatengue. A pesar de mis ganas de querer seguir en el club, la dirigencia decidió no contar más conmigo. Pero no quiero hacerlo, sin antes agradecer.

Agradercer, en primer lugar, a la gente. A ellos que me bancaron y me demostraron su cariño en cada oportunidad. Voy a llevarlos siempre en mi corazón. A cada uno de mis compañeros, que desde el día que llegue me hicieron sentir parte del grupo, viviendo de los momentos más lindos del club, pero también de mi carrera. Al cuerpo técnico de Leo, que fueron los que confiaron en mi. Al grupo de médicos, que están siempre, sobre todo cuando más los necesitamos. A los utileros, cocineros y todos los que trabajan hombro a hombro con nosotros.⠀

Nos volveremos a encontrar. Gracias.

Nicolás Mazzola disputó 27 partidos en Unión y marcó cinco goles. Fue llamado por la gente el jugador de los "goles importantes", por marcar el primer tanto de la historia a nivel internacional contra Independiente del Valle de Ecuador en la Copa Sudamericana 2019, y en la victoria del último Clásico en el 15 de Abril.

Una concreta determinación del club, que ya le abre camino al nuevo proyecto, sin certezas si será con Juan Azconzábal en el corto o largo plazo.