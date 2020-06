Incertidumbre en torno al futuro de Federico Milo en Unión

A esta altura, ya es complejo dar certezas respecto a si finalmente Juan Manuel Azconzábal será el nuevo técnico de Unión en el corto o largo plazo. Más que nada, porque a la idea inicial se le sumó la posibilidad que sea más adelante atendiendo a que la vuelta del fútbol podría dilatarse más de la cuenta por el crecimiento de contagios de coronavirus en Argentina. En ese sentido, habría menos apremios por parte de la dirigencia, que seguiría ahorrándose un sueldo clave ante la crisis económica reinante. Pero paralelamente se deben resolver las renovaciones y el contrato que expira el 30 de junio, como tantos otros, es del Federico Milo, que no sabe cuál será su futuro.

Es uno de los nombres que la dirigencia desea retener, pero sin la óptica del técnico no se puede hacer un arreglo. Sí está al alcance la chance de avanzar para tener todo listo, pero el escenario no es tan positivo en este sentido, ya que queda menos de una semana para que expire su vínculo. De seguir todo así, debería regresar a Arsenal, dueño de su pase.

Federico Milo.jpg Federico Milo finaliza su contrato en Unión el próximo 30 de junio. Prensa Unión

Vale recordar que en sus últimas declaraciones confío que le gustaría regresar, pero le dio la prioridad a Unión, que por ahora no fue a fondo. Federico Milo llegó como alternativa a Claudio Corvalán en el lateral izquierdo y Leonardo Madeló le encontró opciones como volante por el mismo sector, dándole réditos en varias ocasiones. Después cuando le tocó jugar de tres también mostró cosas interesantes. El ejemplo más claro fue ante River en el 15 de Abril, haciendo la diferencia. Después el destino deparó que sea derrota 2-1.

Tanto es así como Marcelo Gallardo lo había apuntado como una alternativa en el mercado de pases. Sin embargo, el rumor se fue apagando tras la presentación en la Copa Argentina ante Dock Sud, donde tuvo errores que le valieron la eliminación. De todas maneras, fue solo un mero de detalle ya que, al igual que el resto, posteriormente bajó su rendimiento.

El zurdo, de 28 años (10 de enero de 1992) , disputó 22 partidos en Unión y no marcó goles. Una relación de amor y odio con la gente, a la que convenció al comienzo y luego no tanto hasta que el fútbol se detuvo por la pandemia del coronavirus. A fin de mes termina su contrato y por ahora no hay certezas respecto a si seguirá en Santa Fe o deberá seguir su camino en otro lado.