Unión perdió con Sarmiento, se hunde en el descenso y otra vez la gente explotó contra jugadores y dirigentes

Por ello, el peor escenario era que con el correr de los minutos Unión no logrará sacar ventaja o en su defecto, que Sarmiento pegara primero y eso es lo que terminó sucediendo.

A los 17 minutos, un pelotazo largo hizo que Oscar Piris en su intención de despejar terminara peinando el balón hacia atrás, habilitando a Javier Toledo que lo anticipó en velocidad a Franco Calderón y ante la salida de Santiago Mele definió cruzado. Con el 1 a 0 en contra, Unión fue un manojo de nervios y un cúmulo de imprecisiones.

La pelota quemaba y pocos se hacían cargo de la situación; apenas las ganas de Federico Vera, la voluntad de Mauro Luna Diale y algunos regates de Imanol Machuca. Y Sarmiento pudo marcar el segundo, cuando Luciano Gondou le ganó a Piris y remató desviado al primer palo.

Allí la gente explotó y comenzó a insultar a los jugadores producto de la desidia con la que jugaban algunos futbolistas. Unión casi que no inquieto a Sarmiento apenas en el arranque un remate de Ezequiel Cañete que Maximiliano Meza rechazó hacia un costado y después Luna Diale probó con una media vuelta que se fue por encima del horizontal y con otro disparo que controlo Meza yendo al piso.

Lucas Esquivel probó con un tiro libre desviado y no mucho más de un equipo que nunca tuvo un rumbo y menos un plan de juego.

La parte complementaria

En el segundo tiempo nada cambió para Unión, ya que el equipo continuó mostrando todos sus déficits y jamás tuvo la reacción necesaria como para dar vuelta la historia. El partido se definió rápido, a los 9 minutos del complemento, cuando en otro horror defensivo, Sarmiento convirtió el segundo gol.

Picó sin marcas por derecha Gondou, ante la desatención de Esquivel y el delantero terminó cediendo para Toledo, quien llegó antes que Mele y puso el 2 a 0. Allí el encuentro se terminó porque este Unión es inofensivo por donde se lo mire.

En ataque no genera nada y se hace casi imposible imaginar como puede llegar al gol y defensivamente cometió muchos errores. Un equipo absolutamente desbalanceado, sin amor propio para jugar una final como lo era este partido.

Podía jugar dos días más que no iba a marcar un gol y así es imposible revertir este presente paupérrimo. Hace nueve partidos que no gana y sumó tres puntos sobre 24 y encima perdió sin atenuantes frente a un rival limitado como Sarmiento, pero que al menos tiene oficio y experiencia.

A Unión le faltan caudillos líderes que den la cara en momentos como este y la verdad que nos los tiene. Así le va: último en la tabla de posiciones y habiendo ganado un solo partido en el torneo la realidad lo golpea muy duro y lo más preocupante es que nadie parece encontrar el camino.

No resultó solución Sebastián Méndez, quien en un mes de trabajo no le encuentra la vuelta al equipo. No logró imprimirle su sello, ni tampoco el carácter necesario para dar vuelta la historia. Momento crítico el que atraviesa Unión; no es terminal porque aún falta mucho pero sin dudas que se trata de un paciente en grave estado con pronóstico desfavorable.

Lo único que le juega a su favor es el tiempo, pero a su vez las fechas pasan los días se consumen y Unión esta cada vez peor y nadie sabe que será de su futuro; nadie ayuda a Unión y está claro que Unión no puede con su alma.

SÍNTESIS

Unión 0: Santiago Mele; Federico Vera, Franco Calderón, Oscar Piris y Lucas Esquivel: Imanol Machuca, Yeison Gordillo, Enzo Roldán y Kevin Zenón; Ezequiel Cañete y Mauro Luna Diale. DT: Sebastián Méndez.

Sarmiento 2: Sebastián Meza; Jean Pierre Rosso, Manuel García, Juan Insaurralde, Franco Sbuttoni y Franco Quinteros; Emiliano Méndez y Fernando Martínez; Lisandro López, Luciano Gondou y Javier Toledo. DT: Israel Damonte.

Goles: PT 17' Javier Toledo (S); ST 8' Javier Toledo (S)

Amonestados: Aued, Gordillo (U); Quinteros, Méndez, Hernández, Kaprof (S)

Expulsado: ST 33' Tomás González (U)

Cambios: ST 0' Luciano Aued y Tomás González x Enzo Roldán y Kevin Zenón (U); Juan Hernández x Franco Quinteros (S); 16' Junior Marabel x Ezequiel Cañete (U); 25' Manuel Mónaco x Lisandro López (S); 27' Bryan Castrillón x Mauro Luna Diale (U); 38' Juan Kaprof y Lucas Melano x Javier Toledo y Luciano Gondou (S); 41' Yamil Garnier x Fernando Martínez (S).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Mauro Vigliano.