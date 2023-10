Unión pierde demasiado con la ausencia de Enzo Roldán

Unión no tiene en el plantel un reemplazante de Enzo Roldán, un jugador que tenga esas características. Y por ese motivo, es que su ausencia en el final de la competencia, es una baja muy sensible para el equipo. Cada vez que el volante no fue de la partida, el Tate lo sufrió, ya que sus reemplazantes no estuvieron a la altura de las circunstancias.