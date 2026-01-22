Unión pone primera con palcos nuevos, camiseta especial y cambios organizativos

Andrés Valenti, secretario general de Unión, habló sobre los nuevos palcos, la camiseta que se estrena ante Platense y las mejoras en el estadio.

En la antesala del debut de Unión en el Torneo Apertura 2026, Andrés Valenti, secretario general de la institución, brindó un amplio panorama del presente rojiblanco. En diálogo con Sol Play (FM 91.5), el dirigente se refirió a las novedades estructurales del estadio 15 de Abril.

Pero también se refirió al estreno de la nueva camiseta, cuestiones organizativas, la situación societaria tras la última asamblea y el exigente cronograma que se avecina.

“Hoy arrancamos el torneo con varias novedades importantes. Es el primer partido en el que los socios van a poder disfrutar de los nuevos palcos altos, ubicados en los pisos dos y tres”, señaló Valenti, quien admitió el desgaste del proceso: “Estamos muy contentos, cansados al máximo, pero totalmente superados por todo lo que se hizo”.

Nuevos palcos y organización de accesos en Unión

El dirigente explicó que los palquistas deberán ingresar por el portón 9, desde donde se accede al ascensor, un esquema similar al utilizado por la prensa. Además, indicó que habrá asesores disponibles para asistir a los socios en esta nueva etapa.

"Unión tiene casi 23 mil socios", destacó Andrés Valenti, secretario general del club.jpg Andrés Valenti, secretario general de Unión, detalló todo lo que el hincha y socio debe saber para ir al 15 de abril ante Platense.

En cuanto a la capacidad, Valenti detalló que el sector contará con entre 500 y 550 ubicaciones, y confirmó que ya comenzaron a ocuparse los primeros 300 lugares, tras acuerdos individuales con los socios.

Venta de entradas y situación de socios

Valenti aclaró que, si bien las oficinas físicas permanecen cerradas el día del partido, todo el sistema de venta está habilitado vía web, incluso hasta el horario de inicio del encuentro. “Se puede comprar platea anual, platea para el Apertura, entradas para este partido y también generales y jubilados”, precisó.

Además, llevó tranquilidad a los nuevos socios que aún no retiraron su carnet: “Pueden ingresar tranquilamente con el DNI físico”.

Camiseta especial y presentación sorpresa

Uno de los momentos más esperados será el estreno de la nueva camiseta, que rinde homenaje al ascenso de 1996. “No es una réplica exacta, pero sí tiene una clara alusión. Es muy linda, realmente”, afirmó Valenti, quien adelantó que habrá una presentación especial en la previa, organizada por el área de marketing.

El evento se realizará en la plaza frente al estadio, ya que por cuestiones de seguridad no se puede ocupar la zona de ingreso principal. “Va a ser a primera hora de la tarde, cuando arranque la previa”, anticipó.

Valenti también confirmó obras en el sector de cabinas, con mejoras en el piso de salida del ascensor y un alfombrado sintético en el pasillo que conduce a las cabinas. “Quedó muy lindo, recorre casi toda la longitud de la cancha”, comentó, con tono distendido.

Asamblea y situación institucional

Consultado sobre posibles presentaciones tras la última asamblea, Valenti fue categórico: “Al club no llegó ningún pedido de información oficial ni de Inspección de Personas Jurídicas ni de ningún organismo”. Y agregó: “Estamos totalmente seguros del resultado de la votación”.

Copa Argentina y calendario exigente

Sobre la Copa Argentina, explicó que Unión tiene un calendario ajustado, con tres partidos de local en el próximo mes, lo que condiciona la posibilidad de ser sede. “Somos potenciales recibidores, pero veremos si es posible”, indicó. En cuanto al cruce ante Agropecuario, aclaró que aún no hay sede confirmada, aunque San Nicolás aparece como una opción lógica.

El tema del ascensor en los palcos antiguos

Finalmente, Valenti se refirió a una inquietud recurrente de los socios respecto al ascensor de los palcos viejos, actualmente fuera de servicio. Reconoció las dificultades para su reparación y explicó que, como alternativa, se permite el ingreso por el portón 10, utilizando una escalera más corta. “Es un tema que está en agenda y que abordaremos una vez finalizada la entrega de los nuevos palcos”, aseguró.

Con Unión a punto de salir a la cancha, Valenti dejó en claro que el club vive un momento de transformación estructural, con desafíos deportivos e institucionales que acompañan el inicio de una nueva temporada.