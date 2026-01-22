Uno Santa Fe | Unión | Unión

Así se encuentra el historial entre Unión y Platense, que se verán las cara en el 15 de Abril

Unión y Platense se volverán a ver las caras este jueves a las 20 en el 15 de Abril, en el inicio del Apertura. Cómo se encuentran los mano a mano.

22 de enero 2026 · 09:32hs
Así se encuentra el historial entre Unión y Platense, que se verán las cara en el 15 de Abril

Unión y Platense volverán a verse las caras en el inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional, cuando este jueves se enfrenten en Santa Fe, con arbitraje de Pablo Echavarría. El cruce llega con un historial extenso y equilibrado, que refleja la intensidad de una rivalidad forjada a lo largo de décadas.

Números que marcan paridad entre Unión y Platense

A lo largo de 56 enfrentamientos oficiales, el registro favorece levemente al Calamar. Unión ganó 19 partidos, mientras que Platense se impuso en 20 oportunidades, además de 17 empates, una estadística que confirma lo parejo del duelo y anticipa un partido cerrado en el 15 de Abril.

El último cruce entre ambos se produjo el 2 de diciembre de 2024, en Vicente López, con victoria de Platense por 1-0. El único gol del encuentro lo anotó Mateo Pellegrino, de penal, en un partido trabado y con pocas situaciones claras.

Unión buscará cortar una larga racha sin victorias frente a Platense, este jueves en el inicio del Apertura.

Unión buscará cortar una larga racha sin victorias frente a Platense, este jueves en el inicio del Apertura.

En cuanto a los antecedentes en el estadio 15 de Abril, la referencia más cercana data del 20 de febrero de 2024, cuando Unión y Platense igualaron 0-0. Aquel encuentro dejó un desarrollo equilibrado y escasas emociones frente a los arcos.

El último triunfo tatengue

Para encontrar la última alegría de Unión ante Platense —y también la última victoria en el historial general— hay que retroceder al 4 de marzo de 2022. Aquella noche, el Tatengue se impuso 1-0 en Santa Fe, con gol de Jonatan Álvez.

Ese equipo era dirigido por el uruguayo Gustavo Munúa y contó entre sus titulares con Nicolás Paz, hoy suplente, y Claudio Corvalán, actualmente marginado del plantel. Del lado visitante, Claudio Spontón era el entrenador del Calamar.

Con el peso de los antecedentes y la necesidad de empezar con el pie derecho, Unión buscará romper una racha sin victorias ante Platense y equilibrar el historial, en una noche que marcará el inicio oficial del camino en la Zona A del Apertura.

Unión levanta el telón del Apertura con la ilusión renovada en el 15 de Abril

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el debut ante Platense en el 15 de Abril

Unión hace cuentas por la inminente venta de Adrián Balboa a Nizhniy Novgorod

Unión perfila el equipo y Madelón ya tiene casi todo listo para el estreno ante Platense

Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

