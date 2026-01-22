Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Unión estaría a punto de cerrar la llegada del volante ofensivo Brahian Cuello, quien viene de actuar en el fútbol de Ecuador. Todos sus datos.

Unión continúa moviéndose en el mercado de pases y en las últimas horas habría cerrado, según informó el periodista Maximiliano Bravo (@MaxiBravo17), la incorporación de Brahian Cuello, mediocampista de 28 años, que llegaría procedente de Delfín Sporting Club de Ecuador.

El futbolista nacido en San Luis se convertiría así en el segundo refuerzo del Tatengue, tras la llegada del arquero Matías Mansilla.

LEER MÁS: Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el debut ante Platense en el 15 de Abril

Cuello arribaría para reforzar una zona clave del equipo y aportar dinámica por las bandas, una de las prioridades marcadas por el cuerpo técnico de cara al nuevo desafío competitivo que afrontará el conjunto rojiblanco.

Brahian Cuello, experiencia y recorrido en el fútbol argentino y del exterior

Formado en el Club San Martín de Merlo, Brahian Cuello dio sus primeros pasos importantes en Sportivo Estudiantes de San Luis, donde debutó en el Nacional B 2016/17 frente a Argentinos Juniors. En el club puntano disputó varias temporadas, sumando continuidad y protagonismo tanto en la Primera Nacional como en el Federal A.

image Brahian Cuello es el volante que estaría a un paso de transformarse en el segundo refuerzo de Unión.

Posteriormente tuvo pasos por Almagro, Defensa y Justicia e Instituto, antes de emigrar al fútbol ecuatoriano. En Delfín, durante la temporada 2025, acumuló 32 partidos y 2 goles en la Serie A, además de una participación en competencias locales, consolidándose como una pieza habitual en el mediocampo.

Un volante externo con velocidad y desequilibrio

Cuello se desempeña principalmente como mediocampista externo, pudiendo jugar tanto por derecha como por izquierda. De pierna hábil derecha, se caracteriza por su velocidad, agilidad y buena conducción del balón, cualidades que le permiten romper líneas y ofrecer variantes ofensivas desde los costados.

Embed

A lo largo de su carrera profesional, el sanluiseño suma 120 partidos oficiales y 11 goles, números que reflejan regularidad y experiencia, pese a tratarse de un futbolista aún en plena madurez deportiva.

Unión sigue armándose

Con la llegada de Cuello, Unión continúa delineando su plantel para la temporada, apostando a futbolistas con rodaje y versatilidad. La dirigencia y el cuerpo técnico buscan equilibrio entre experiencia y dinámica, con el objetivo de fortalecer al equipo y potenciar su funcionamiento colectivo.

LEER MÁS: Así se encuentra el historial entre Unión y Platense, que se verán las cara en el 15 de Abril

En los próximos días podrían sumarse nuevos nombres, mientras el Tatengue pone el foco en el arranque del Torneo Apertura, donde este jueves desde las 20 recibirá a Platense en el estadio 15 de Abril.