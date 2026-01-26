Unión se movió rápido y cerró la llegada del volante Lucas Menossi

Uno Santa Fe | Unión | Unión

Antes que finalice el libro de pases, Unión llegó a un acuerdo por el volante Lucas Menossi, libre tras un paso por Belgrano

Ovación

Por Ovación

26 de enero 2026 · 16:33hs
Prensa Belgrano

A poco que termine el libre de pases, Unión cerró una incorporación clave para su mediocampo: Lucas Menossi, de 33 años, que arribará libre desde Belgrano y a préstamo, en principio por una temporada. Un puesto que era prioridad para Leonardo Madelón.

La negociación avanzó con rapidez y encontró terreno fértil ante una necesidad concreta del cuerpo técnico. Tras caerse algunas prioridades en el mercado, el DT apuntó a un volante todoterreno, con experiencia y despliegue, un perfil que Menossi cumple a la perfección. En ese escenario, Unión aprovechó la oportunidad y avanzó sin demoras.

image
Menossi llega a Uni&oacute;n.

Menossi llega a Unión.

Un volante más para Madelón en Unión

El mediocampista viene de su último paso por Belgrano, donde disputó 24 partidos y convirtió un gol, aportando equilibrio, intensidad y presencia en la mitad de la cancha. Su recorrido en el fútbol argentino y su versatilidad fueron factores determinantes para que el Tate acelerara por su contratación.

Si bien estaba aún latente la alternativa de Mauricio Martínez, el contexto económico no resultó favorable para avanzar en esa dirección con Rosario Central. Allí surgió con fuerza la opción de Menossi, que se encontraba libre y terminó siendo la alternativa más viable para cubrir un puesto sensible en la estructura del equipo. De esta manera, Unión ya completó su plantel.

Está previsto que en las próximas horas llegue a Santa Fe para completar los trámites formales, realizar la revisión médica y sumarse al plantel, iniciando así un nuevo capítulo con la camiseta rojiblanca. Unión se mueve con decisión en el mercado y Madelón ya tiene el refuerzo que estaba buscando.

Unión Lucas Menossi Belgrano
