Unión presentó su nueva camiseta con un guiño al ascenso del 96

Unión dio a conocer oficialmente su nueva camiseta de la marca Givova y el lanzamiento no pasó desapercibido. Con una fuerte carga simbólica, el flamante diseño está inspirado en la indumentaria utilizada durante el histórico ascenso de 1996 , temporada grabada a fuego en la memoria de los hinchas.

La presentación se realizó a través de una producción especial, pensada para conectar pasado y presente. Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular, mostraron a jugadores del plantel recreando una estética ligada a aquella época dorada, con escenarios emblemáticos de la ciudad de Santa Fe como la costanera y el bulevar. Esas postales, que se filtraron parcialmente en los días previos, alimentaron la expectativa y generaron un fuerte impacto en redes sociales.

Finalmente, este jueves, en la previa del encuentro frente a Platense en el estadio 15 de Abril, el club decidió mostrarla en sociedad de manera oficial. En ese contexto, Unión también confirmó que la camiseta ya se encuentra a la venta en la tienda oficial, permitiendo que los hinchas puedan acceder a una prenda que busca rendir tributo a la historia sin dejar de lado una estética moderna.

Unión presentó su nueva camiseta

PONEMOS PR1MERA.Identidad. Historia. Unión. GIVOVA 2026.Ya disponible en @tiendaunionok pic.twitter.com/sayqqdpkNe — Club Atlético Unión (@clubaunion) January 22, 2026

La nueva casaca combina elementos clásicos con detalles actualizados, reforzando el sentido de pertenencia. De esta manera, Unión y Givova vuelven a apostar por una propuesta que no solo viste al equipo, sino que también apela a la memoria colectiva de su gente en busca de una nueva ilusión en esta temporada que comienza.