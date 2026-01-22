Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión presentó su nueva camiseta con un guiño al ascenso del 96

Con el eslogan "ponemos primera", Unión presentó oficialmente la nueva camiseta para la temporada 2026. Video

22 de enero 2026 · 16:00hs
Unión presentó su nueva camiseta con un guiño al ascenso del 96

Unión dio a conocer oficialmente su nueva camiseta de la marca Givova y el lanzamiento no pasó desapercibido. Con una fuerte carga simbólica, el flamante diseño está inspirado en la indumentaria utilizada durante el histórico ascenso de 1996, temporada grabada a fuego en la memoria de los hinchas.

La presentación se realizó a través de una producción especial, pensada para conectar pasado y presente. Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular, mostraron a jugadores del plantel recreando una estética ligada a aquella época dorada, con escenarios emblemáticos de la ciudad de Santa Fe como la costanera y el bulevar. Esas postales, que se filtraron parcialmente en los días previos, alimentaron la expectativa y generaron un fuerte impacto en redes sociales.

Finalmente, este jueves, en la previa del encuentro frente a Platense en el estadio 15 de Abril, el club decidió mostrarla en sociedad de manera oficial. En ese contexto, Unión también confirmó que la camiseta ya se encuentra a la venta en la tienda oficial, permitiendo que los hinchas puedan acceder a una prenda que busca rendir tributo a la historia sin dejar de lado una estética moderna.

Unión presentó su nueva camiseta

La nueva casaca combina elementos clásicos con detalles actualizados, reforzando el sentido de pertenencia. De esta manera, Unión y Givova vuelven a apostar por una propuesta que no solo viste al equipo, sino que también apela a la memoria colectiva de su gente en busca de una nueva ilusión en esta temporada que comienza.

