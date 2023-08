Unión pretende a Rocha, pero en Uruguay dicen que no hay acuerdo

El zaguero uruguayo Matías Rocha es el apuntado para reforzar la defensa de Unión. Pero el presidente de Defensor Sporting aseguró que por ahora no hay oferta

El presidente de Defensor Sporting afirmó que por ahora no hay acuerdo con Unión por el pase del defensor Matías Rocha.

"Aún no hay nada acordado por Matías Rocha. Hay que estudiar su contrato porque es un contrato complicado. No hablé nada con la gente de Unión. Tenemos que estudiar el contrato y verlo con la directiva. No puedo decir nada más que eso", aseguró.

Consultado por las chances de que sea transferido respondió: "Nosotros en la medida que sea una oferta buena para el club y el jugador vaya a un lugar de mejor de salario, tenemos la postura de vender". Por lo cual, será un tema a seguir, pero la sensación es que la operación se terminará por llevar a cabo.