Después de una temporada con altibajos, Enzo Roldán encontró en este campeonato el rendimiento que tanto estaba buscando. En realidad, en consonancia con la levantada de Unión, que está metido en esta lucha por la permanencia. Si bien es cierto que el triunfo ante Sarmiento fue un alivio, todavía no está tranquilo y por eso, se toma cada partido como una final. No cambiar la mirada y entender lo que está en juego.

• LEER MÁS: Unión afrontará un partido clave con todo su potencial

En primer lugar, sorprendiendo con un puesto en el que le gusta desempeñarse: "Jugué mucho tiempo de cinco y hasta de dos, que es una posición que me gusta mucho, pero que no le diría ahora para jugar a Kily (risas). Esto se debe a que, como me gusta salir jugando siempre, el defensor siempre tiene la cancha de frente. Pero ahora de doble cinco, de ocho o cinco solo me gusta".

En una charla distendida, narró cómo fue su llegada al Tate: "En 2021 salió la chance de Unión. Justo estaba sin jugar y necesitaba minutos. Cuando me lo dijeron de la posibilidad no dudé, porque era un club de Primera y estaba (Mauro) Luna Diale, al que conocía. Solo necesité adaptarme y pienso que fue un gran paso en mi carrera".

Unión San Lorenzo Enzo Roldán.jpg Télam

Luego de que finalizara su préstamo, retornó a Boca, donde le había avisado que le iban a llegar propuestas, pero él tenía todo claro: "Tenía tres opciones en la mesa y, desde que me tocó irme, yo sabía que quería volver a Unión. En Boca preferían que vaya a otro club porque convenía más económicamente, pero yo quería jugar en Unión. Me estaba volviendo loco porque un día me decían una cosa y al día siguiente otra. Gracias a Dios estoy donde quería estar".

• LEER MÁS: La principal virtud que Unión muestra en la Copa de la Liga

"En 2022 pasé por dos o tres lesiones que me imposibilitaron llegar al 100% y luego me costó. Por suerte ahora la cosa fue cambiando para bien. Estoy volviendo a mi nivel. Quizás por mi rodilla, pasados los 30 minutos me acalambro por esforzarme al máximo. Quizás eso no me permite entrenar al 100%", agregó.

Asimismo, detalló: "La lesión la vamos llevando de a poco. Fui a verlo al doctor (Jorge) Batista hace poco. Esto es día a día y todos entienden la situación la que estoy. No me gusta no entrenar un día, porque entiendo que estoy perdiendo, pero la realidad es que me toca esta situación por los dolores, que no me lo permite y por eso tengo que estar en kinesiología".

• LEER MÁS: Unión sacó pecho por Paz en la Selección Sub 23

Más de Enzo Roldán y su percepción del Clásico Santafesino

"Cómo se vive en la ciudad el clásico es impresionante. Es hermoso vivirlo e hice todo lo posible para estar. De visitante me encanta. Que digan que vas perdiendo antes y por eso me gusta más jugarlo. Que supuestamente nos iban a meter contra un arco y no pasó", contó.

image.png El volante de Unión, Enzo Roldán, confesó lo lindo que se vive el Clásico Santafesino.

Un tema que fue tema de charla en la victoria ante Sarmiento fue el desahogo de Nicolás Orsini y la respuesta de Cristian Kily González a los plateítas. El jugador no quiso ahondar, pero fue claro: "Entiendo al hincha, porque desde afuera se ve distinto".

Asimismo, confesó que en el triunfo en Santiago del Estero ante Central Córdoba "hubo un antes y un después para el grupo, porque solo perdimos solo dos partidos. Levantamos mucho a partir de ahí".

En el final, Enzo Roldán ponderó el trabajo de Kily González: "Munúa era de hablar más a nivel grupal; Gallego Méndez igual, estaba muy con el grupo, pero hasta ahí nomás; mientras que Kily está en todas, de contar historias y uno lo escucha. Es grandísimo con nosotros y te da placer. Es un personaje. Le brinda mucha confianza al grupo".