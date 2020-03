"No tenemos apremios para contratar al nuevo entrenador", dijo en sus últimas declaraciones el presidente de Unión, Luis Spahn, que sabe que la tarea de sustituir a Leonardo Madelón no luce nada fácil. Más que nada, porque tenía la espalda suficiente para bancarse todas las presiones y eso genera una complicación extra, ya que quizás la gente no tenga la misma paciencia con otro nombre en caso que los resultados no se den. Así y todo, hay conversaciones y Juan Pablo Vojvoda siempre fue el que más votos reunía.

Con el parate del fútbol por la pandemia del coronavirus, Unión tiene más margen para analizar qué es lo mejor para afrontar la Copa Superliga –si es que sigue, ya que siguen los rumores de que podría quedar inconclusa–, atendiendo a la gran cantidad de ofrecimientos. La realidad es que hoy no hay nada concreto.

Juan Pablo Vojvoda.jpg Juan Pablo Vojvoda es del gusto de Luis Spahn para Unión, pero es una tarea complicada. Foto: prensa Unión la Calera SADP

Eso sí, la comisión directiva entiende como viene la mano y, si la idea es ir por Juan Pablo Vojvoda, la meta se maximiza en dificultad. El principal factor es el económico, ya que está haciendo una compaña sobresaliente en Unión La Calera de Chile, donde pelea el campeonato. Justamente en Unión el dinero no es lo que abunda y, tratar de tentar a un técnico con trabajo y que encima gana en dólares, es todo un condicionante.

Siempre se mencionó que lo que podría jugar a favor es que su familia está en Rosario y por su cercanía con Santa Fe sería un detalle a no pasar por alto. Aunque como está el escenario, da la sensación que se va diluyendo. Tampoco hay que dar a cuenta, porque hasta el 31 de marzo no se puede saber nada. Si el coronavirus sigue avanzando es factible que las actividades no se reanuden.

MADELON.jpg El presidente Luis Spahn tiene la difícil misión de sustituir a Leonardo Madelón

Unión tiene algunas cosas claras en esta meta: no pagará el mismo salario sustancioso que percibía Leonardo Madelón (uno de los más altos detrás de los grandes) y pretende a una persona con trayectoria y experiencia, pero no necesariamente de la vieja escuela, sino más bien de los "nuevitos".

También se apostaría por un perfile diferente. Después el destino dirá si a Unión le sale bien o no. No queda otra que esperar en casa ante más novedades.