Unión se puso firme y, si no renueva, Dómina no será tenido en cuenta

Unión se plantó ante la falta de respuestas y resolvió que Jerónimo Dómina no sea considerado mientras no resuelva su renovación de contrato

Así lo deslizó indirectamente el entrenador Leonardo Madelón en conferencia de prensa, cuando fue consultado por la ausencia del juvenil. “Es un tema que deben resolver él con el club, nosotros no podemos hacer nada”, expresó, desligándose del conflicto pero dejando en claro que la decisión no pasa por lo futbolístico.

Unión se puso firme con Dómina

Dómina, que está por cumplir 20 años, tiene contrato vigente hasta diciembre. Pero las negociaciones por su continuidad están trabadas, con diferencias entre lo que ofreció la dirigencia y lo que pretende su representante. En ese contexto, el margen para resolverlo se achica: si no hay acuerdo en los próximos meses, el jugador podría quedar libre a fin de año, algo que en Unión quieren evitar a toda costa.

Unión Newell's Jerónimo Dómina.jpg Unión se plantó en la situación con Dómina. UNO Santa Fe | José Busiemi

Por eso, el club le tiró la pelota al jugador y su entorno: mientras no haya una firma, no volverá a ser citado. La medida es clara: si no renueva, no juega. Una postura firme que busca acelerar las negociaciones, aunque corre el riesgo de tensar aún más la relación con uno de los talentos más prometedores del plantel.

Mientras tanto, Dómina sigue entrenando con el grupo, pero al margen de la competencia oficial. En Unión consideran que la pelota ahora la tiene el futbolista. El tiempo, como siempre en estos casos, será juez.