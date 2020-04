Los dirigentes de Unión se encuentran en la dura misión de encontrarle un reemplazante a Leonardo Madelón, quien abandonó su cargo luego del último partido de la Superliga, en la derrota frente a Vélez por 3-0, en el 15 de Abril.

La misión es muy dura, debido a que el Francés tuvo un gran tercer paso como entrenador del equipo, debido a que bajo esta gestión el Tatengue se afirmó en Primera División y consiguió dos históricas clasificaciones para disputar la Copa Sudamericana (2019 y 2020).

En ese sentido, hubo muchas alternativas que se fueron evaluando, con lo cual muchos fueron ofrecidos y sobre otros se preguntó, pero uno a uno se fueron descartando, al punto tal que los máximos responsables de encontrar la nuevo entrenador dispusieron frenar la búsqueda debido al parate obligado por la cuarentena del coronavirus.

"Desde ya que no es fácil, no sobran técnicos que puedan estar a la altura de lo que Madelón representa para esta institución, hoy estamos ante una situación que nos genera demasiada incertidumbre, en relación a todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Aunque no nos gusta la situación, nos da la posibilidad de tomarnos un tiempo más, y de esperar a ver como acontecen los siguientes sucesos. No es lo mismo tener presentarse a entrenar mañana que dentro de dos meses y medio, cuando ya finalizaron todos los contratos, cuando hay un montón de situaciones que cambian", manifestó Martín Zuccarelli, en diálogo con LT9 cuando le preguntaron por los lineamientos en cuanto a la búsqueda del reemplazante del Francés.

Al respecto, Spahn destacó: "El representante de Madelón nos acercó algunas alternativas, pero ante lo imprevisible de de como será todo después de esta pandemia, no estamos tomando decisiones. Ante los finales de contrato previsto para fines de junio, nos abriría una puerta más”.

Spahn y Madelón.png Luis Spahn tiene la tarea de encontrarle reemplazante a Madelón como DT de Unión.

Entre todos los nombres que fueron ofrecidos y algunas posibilidades que interesan, se conoció que ofrecieron a Silvio Rudman. quien viene de trabajar en Monagas de Venezuela, con un pasado importante en el fútbol argentino, y que figuró en el radar de Colón en el momento que estuvo buscando DT en los últimos meses.

Rudman nació en Capital Federal el 3 de mayo de 1969 y en su etapa como futbolista era mediocampista. Arrancó su carrera en Argentinos, y pasó por Independiente, Veracruz de México, Yokohama Marinos de Japón, Atlas de México, Boca, Toros Neza de México, Calcio Padova de Italia, Columbus Crew de Estados Unidos, Elche de España, Marathón de Honduras, El Porvenir, Deportivo Zacapa de Guatemala, Club San José de Bolivia, Oaxaca de México y Riviera Maya de México.

Mientras que como entrenador comenzó su carrera en Lobos BUAP de México en 2011, mientras que en el mismo país dirigió a Pachuca Sub 20 (2013/20149, Alto Rendimiento Tuzo (2015/2016) y Tlaxcala FC (2016/2017). Hasta llegara Monacas SC de Venezuela en 2019.