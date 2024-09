Unión tendrá dos semanas para preparar el partido ante Lanús con varios temas claves

Unión terminó ante Riestra con un sabor agridulce por el empate, ya que tuvo la chance de quedar puntero, al menos transitoriamente, si ganaba, pero esta vez no fue certero y tuvo que conformarse con un punto que suena a poco. Pero al menos hay satisfacción por la imagen .

La premisa, amén del resultado, era mostrar carácter tras lo realizado ante Tigre y volvió a ser protagonista y competitivo. Solo le faltó el gol ante un Malevo que vino decididamente a no perder. Incluso el DT Cristian Fabbiani así lo reconoció en conferencia, ya que habían perdido todos los partidos de visitante. Por eso ahora todo está enfocado en mantener lo realizado sabiendo que ahora vendrán dos semanas tranquilas para trabajar producto del receso por Eliminatorias.

Temas importantes en Unión pensando en lo que viene

Más allá de todo, la campaña del Tate sigue siendo auspiciosa en un camino que recién comienza. Pero se siente el golpe de no haber podido aparecer en el momento de pegar el zarpazo. Dos encuentros sin ganar, donde conqueteó con la cima, pero se notó que al plantel le falta recambio. Algo que ya dijo abiertamente Cristian González, pero parece no querer renegar más ante la falta de opciones en el mercado.

Por eso estos días serán muy importantes en busca de alguna pieza para sumar. Por ahora la dirigencia y el técnico no coinciden en el criterio, por lo que hay una incertidumbre que reina. El aliciente es que el cotejo ante Riestra no arrojó lesionados ni tampoco suspendidos, por lo que todo el personal a disposición. El único que quedó en capilla es Nicolás Paz, que llegó a la novena amarilla, por lo que tendrá un partido especial ante Lanús de visitante sabiendo que podría perderse el próximo encuentro. De todas maneras, Unión no tiene demasiado para andar guardando y tampoco hay duelos definitorios.

Nicolás Paz.jpg Nicolás Paz llegará en Unión al partido ante Lanús con nueve amarillas. Prensa Unión

Serán días tranquilos para relejar un poco después de tanta tensión, pero no hasta el jueves, cuando finalizará el mercado de pases. Mientras tanto, la atención estará ahí. Luego será tiempo de pensar en la formación.