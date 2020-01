Unión tendría dos caras nuevas más desde el lunes

Unión cambia el chip de la pretemporada en Mar del Plata y desde la semana que viene comenzará a enfocarse de lleno en la reanudación de la Superliga recibiendo al puntero Argentinos Juniors. Un trabajo intenso desde lo físico que tuvo como prioridad ganar sustento para afrontar un cargado inicio, con el torneo doméstico y la primera fase de la Copa Sudamericana.

Más allá de la salida inesperada de Juan Ignacio Cavallaro a Tigre, que decepcionó al cuerpo técnico que encabeza Leonardo Madelón, se logró mantener la base y potenciarla con algunos nombres más. En este caso, los arribos de dos uruguayos: el primero fue Sebastián Assis, que para la prensa de su país fue uno de los mejores volantes centrales de 2019. Tendrá su primera experiencia internacional y quizás necesite de un tiempo de adaptación, pero hay cifradas muchas expectativas. El futbolista combativo que andaba necesitando el técnico.

El otro es Javier Cabrera, que dejó Australia para probar suerte nuevamente en Argentina tras un grato paso por Argentinos Juniors. Un atacante rapidito de características similares a Franco Fragapane, que seguramente será complemento de las dos referencias de área: Walter Bou y Nicolás Mazzola. Pero el conducto rojiblanco todavía no se conforma y necesita algunas piezas más para terminar de darle forma al plantel.

Precisamente estaría muy cerca de tener a dos, quienes arribaría el lunes en el predio Casasol. Son los volantes ofensivos Ezequiel Cañete de Boca y Mauro Luna Diale, que también pertenece al Xeneize, pero viene de ser una de las figuras de Cerro Largo de Uruguay. En principio, serían préstamos, pero los detalles se conocerán una vez que pasen la revisión médica y firmen sus contratos.

Puede que no sean los nombres rutilantes que la gente esperaba, aunque sí son las denominadas apuestas, máxime si se tiene en cuenta el tipo de juego que implementa Madelón. Un equipo batallador y con vértigo para salir de contra, sin dejar de lado en varios pasajes la tradicional presión alta. Pero la cosa no quedaría solo ahí, ya que de ser posible –no como prioridades– todavía un atacante más y otro zaguero para ser alternativa de Yeimar Gómez Andrade y Jonathan Bottinelli. En caso que la dirigencia cumpla con algunos de estos pedidos, se le bajará la persiana al mercado de pases. Pero ojo, porque no surge nada importante, se quedará simplemente con lo actual.

Será cuestión ahora de afianzar la idea e impulsar las virtudes de un grupo que tiene ansias de superación de llevar a Unión a los primeros planos.