"Unión tiene a un arquero sensacional en Thiago Cardozo"

Oscar Ferro, entrenador de arqueros de Peñarol, desde donde llegó Thiago Cardozo, habló con LT10 (AM 1020) sobre el uruguayo, y comenzó diciendo: "Lo conozco desde los 16 años y lo seguí durante toda su carrera. Con 13 años se formó en Peñarol, en la séptima división tuvo proceso de selección Sub 15, Sub 17, Sub 20, Sudamericano, Mundial Sub 17 y Sub 20. Siempre mostró, desde chico, mucha categoría".