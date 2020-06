Unión: un festejo clásico en descenso y a puertas cerradas

El 2 de junio de 2013 Unión se quedó con el Clásico Santafesino tras imponerse por 1-0 en el 15 de Abril, cotejo que se disputó a puertas cerradas. Damián Lizio anotó el gol para el equipo que dirigía técnicamente Facundo Sava, que venía de descender entresemana tras perder frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

El único tanto del partido llegó a los siete minutos del segundo tiempo. Luego de una clara falta en el área, Damián Lizio cambió el penal que sancionó el árbitro Germán Delfino por gol.

El marco, claramente, no fue el de un clásico de esta magnitud, pero el presente del fútbol argentino y la incapacidad para brindar la seguridad adecuada llevaron a tomar esta decisión.

En la cancha, en cambio, el nerviosismo fue un fiel reflejo de un partido donde ambos se jugaban algo: Unión quería despedirse con una buena imagen (lo logró), mientras que Colón necesitaba sumar para soñar con un lugar en la Copa Sudamericana (no lo logró).

Síntesis del partido:

Unión: Alejandro Limia; Santiago Zurbriggen, Emanuel Britez, Nicolás Correa, Mauro Maidana; Diego Galván, Nicolas Bruna, Marcelo Sarmiento; Juan Ignacio Cavallaro, Pablo Magnín, Damián Lizio. DT: Facundo Sava.

Colón: Diego Pozo; Luis Castillo, Gerardo Alcoba, Mauricio Romero, Maximiliano Caire; Gabriel Graciani, Sebastián Prediger, Hernán Bernardello, Ricardo Gómez; Lucas Mugni, Emmanuel Gigliotti. DT: Pablo Morant.

Gol en el segundo tiempo: 7m Lizio (U), de penal.

Cambios en el segundo tiempo: 17m Facundo Curuchet por Castillo (C), 23m Fausto Montero por Galván (U), 25m Carlos Luque por Ricardo Gómez (C), 29m Iván Moreno y Fabianesi por Mugni (C), 34m Daniel Pérez por Zurbriggen (U); 38m Emanuel Moreno por Cavallaro (U).

Incidencias en el segundo tiempo: 42m expulsado Alcoba (C). También fue expulsado Curuchet una vez finalizado el partido.

Árbitro: German Delfino.

Estadio: 15 de Abril (a puertas cerradas).