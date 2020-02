Unión, uno de los mejores en ataque en la 19ª fecha de la Superliga

La 19ª fecha ya es historia, pero para la Superliga no es tan así, ya que sigue revelando datos que muchos no notaron. En este caso, detalles estadísticos que denotan algunas circunstancias, pero que no definen nada. Justamente a través de las redes sociales se publicó una tabla con los equipos más destacados en las asistencias para remates.

• LEER MÁS: Madelón apostaría por el mismo equipo que goleó a Mineiro

Particularmente, Unión estuvo entre los cinco que más se destacaron pese a perder como local ante River 2-1, tras arrancar ganando con gol de Walter Bou. Un resultado que quizás terminó siendo demasiado premio para el actual puntero que lo que hizo fue plasmar su jerarquía y le bastó con un par de llegadas para llevárselo. Esto atendiendo a que el Tate fue picante y tuvo varias opciones claras, pero careció de eficacia.

Resumen de Unión SF vs River Plate (1-2) | Fecha 19 - Superliga Argentina 2019/2020

Con equipos como el Millonario no es algo que puedas darte el lujo, porque lo pagás en arco propio, cosa que sucedió. Así y todo, integró el top cinco, que tuvo en lo más alto precisamente al conjunto de Marcelo Gallardo, con dos asistencias a gol y nueve para remates; más atrás se ubicaron Godoy Cruz (2 y 6); Central Córdoba (2 y 5); Huracán (1-18); y Unión (1 y 11).

Superliga Argentina on Twitter #Cabify y la #Superliga te presentan al equipo que mejor conduce: en la #Fecha19, los jugadores de @RiverPlate fueron ases al volante



Viajá con @cabify_arg, disfrutá del fútbol argentino ⚽ #SAF #DondeNacenLasEstrellas ⭐⭐⭐ pic.twitter.com/GlZdE9WGuk — Superliga Argentina (@superliga) February 13, 2020

Los conducidos por Leonardo Madelón mantienen a rajatabla la idea más allá de los intérpretes y pese a haber hecho un gran desgaste días antes en el partido de ida de la fase inicial de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, al que superó 3-0, estuvo a la altura y obligó a River a cambiar sobre la marcha, ya que la estaba pasando mal.

• LEER MÁS: Una cancha que le sienta muy bien a Unión

En este deporte lamentablemente los que cuentan no son los merecimientos sino los resultados, pero en el Rojiblanco queda la tranquilidad de haberla peleado hasta el final. Por eso la Superliga contempló su performance.