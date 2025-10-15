Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, uno de los planteles que más subió su valor en 2026

Un informe de Transfermarkt detalla el importante incremento en su valor que tuvo el plantel de Unión, que está en puestos de playoffs en el Clausura.

15 de octubre 2025 · 11:48hs
El fútbol argentino continúa mostrando su poderío económico y deportivo a través del valor de mercado de sus planteles, según el último informe de Transfermarkt. Mientras los grandes como River, Boca y Racing lideran el ranking con cifras millonarias, varios clubes del interior -como es el caso de Unión- lograron destacarse gracias a su crecimiento sostenido y a la proyección de sus jóvenes talentos.

Unión, en el ranking de Transfermarkt

En este contexto, Unión se posiciona como uno de los clubes que más subió su cotización en el último semestre, con un incremento del 34,9%, alcanzando los 25,50 millones de euros, una cifra que refleja la consolidación de su plantel y la valorización de sus juveniles.

El informe coloca a los tres grandes como líderes absolutos: River Plate (€86,25 M), Boca Juniors (€83,55 M) y Racing Club (€77,23 M), mientras que otros históricos como Independiente, Estudiantes y Rosario Central también se mantienen en el top 10. Sin embargo, el crecimiento de Unión evidencia que los clubes del interior pueden acercarse paulatinamente a los principales del país, basándose en proyectos sostenibles y formación de talento local.

La valorización del Tatengue no solo se explica por nombres consolidados en Primera, sino también por el potencial de venta y rendimiento de sus juveniles, que representan un activo estratégico para el club. Este salto coloca a Unión por encima de otros equipos históricos del interior como Instituto de Córdoba (€26,40 M) y Defensa y Justicia (€28,08 M), y reafirma su proyección económica y deportiva en el fútbol argentino.

Por debajo de Unión se ubican clubes como Independiente Rivadavia (€23,95 M), Barracas Central (€21,30 M) y Newell’s (€18,70 M), mientras que los últimos puestos del ranking están ocupados por Sarmiento de Junín, Aldosivi, San Martín de San Juan y Deportivo Riestra, aunque todos mostraron leves aumentos en su valor de mercado.

Si bien el dinero no garantiza resultados deportivos, el ranking deja en claro que Unión está en la vanguardia entre los clubes del interior, con un plantel cada vez más valorizado y capaz de competir desde lo económico y futbolístico en el ámbito nacional.

Ranking completo de los planteles más valiosos del fútbol argentino

  • River Plate – €86,25 M
  • Boca Juniors – €83,55 M
  • Racing Club – €77,23 M
  • Independiente – €56,95 M
  • Vélez Sarsfield – €55,03 M
  • Estudiantes de La Plata – €46,58 M
  • Rosario Central – €39,40 M
  • Talleres de Córdoba – €38,95 M
  • Argentinos Juniors – €37,38 M
  • San Lorenzo de Almagro – €35,08 M
  • Lanús – €32,93 M
  • Belgrano – €31,45 M
  • Godoy Cruz – €30,43 M
  • Huracán – €29,80 M
  • Tigre – €28,15 M
  • Defensa y Justicia – €28,08 M
  • Platense – €27,43 M
  • Instituto de Córdoba – €26,40 M
  • Unión de Santa Fe – €25,50 M
  • Independiente Rivadavia (Mendoza) – €23,95 M
  • Barracas Central – €21,30 M
  • Newell’s Old Boys – €18,70 M
  • Central Córdoba (SdE) – €17,48 M
  • Banfield – €17,30 M
  • Gimnasia y Esgrima La Plata – €16,88 M
  • Atlético Tucumán – €15,98 M
  • Sarmiento de Junín – €12,63 M
  • Aldosivi – €10,89 M
  • San Martín de San Juan – €10,13 M
  • Deportivo Riestra – €7,86 M

Fuente: Con información de TyC Sports

