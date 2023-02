Unión volvió al trabajo en medio de un clima tenso

Por lo pronto, estuvo al frente del plantel, luego del domingo libre. Lógico, el semblante no es el mejor, ya que el equipo todavía no ganó en la temporada y solo tiene tres puntos de 15 posibles. Hasta hora, el DT no pudo encontrarle la vuelta a los nombres y el sistema. Ya cambió varias veces el plan y los resultados positivos no llegan.

El gran problema sigue siendo la falta de gol, a lo que ahora se agrega la fragilidad defensiva, con errores que le terminan costando caro. Temas que en los que se viene enfatizando, pero sin mejorías, que agudizan claramente el escenario.

Franco Calderón 1.jpg Franco Calderón será baja en Unión para el duelo ante Estudiantes. Prensa Unión.

Pensando en el choque ante el Pincha en casa, habrá una variante obligada por la expulsión de Franco Calderón. Se espera que reciba solo una fecha, pero como fue directa podría existir algún informe del árbitro que deparé en más jornadas parado.

Independientemente de esto, hay grandes chances que aparezcan más modificaciones. Sobre todo de jugadores, con rendimientos muy pobres en algunos sectores. Una de las llamadas "semanas cortas" de trabajo para intentar encontrar el funcionamiento deseado.

Siempre es más fácil trabajar cuando los réditos acompañan, pero ahora la cosa no es así el malhumor es lógico. Será clave poner la cabeza fría para espantar la malaria y recuperarse. En este será determinante lo que haga Gustavo Munúa, si es que sigue en el cargo.