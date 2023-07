Unión y Fortaleza oficializaron diferentes acuerdos económicos por Machuca

IMANOL MACHUCA É DO LEÃO!



O atacante argentino assinou com o Fortaleza até 31 de dezembro de 2027. O Tricolor adquiriu 50% dos seus direitos econômicos por US$ 2,5 milhões.



Em acordo com o Club Atlético Unión, da Argentina, o Leão pagará o valor da negociação em parcelas… pic.twitter.com/i52wpkEC3z