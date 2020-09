Unión y su renovación, con más agilidad y juventud

Unión sabe que posiblemente, a excepción de los equipos que están disputando la Copa Libertadores, sea el que tenga que salir a competir antes de muchos otros que solo jugarán la creada Liga Profesional, por ahora sin fecha exacta de comienzo.

Esto indefectiblemente le genera al Vasco agilizar ensayos tácticos, en una semana donde fue habilitada esa posibilidad, y buscar, en la medida de que lo permitan las condiciones sanitarias, organizar algunos amistosos.

Como apuntó UNO Santa Fe, el encuentro ante Rosario Central está acordado de palabra entre ambos cuerpos técnicos, lo que de realizarse, sería una medida interesante para los rojiblancos.

Lo que se desprende de esta prueba que hace pocas horas llevó adelante el conductor rojiblanco, apenas aparecieron por ejemplo cuatro jugadores que salieron a la cancha el pasado 15 de marzo, cuando Marcelo Mosset se sentó en el banco frente a Arsenal por la fecha inicial de la Copa de la Superliga.

Unión inicia este lunes su séptima semana de pretemporada en Casasol.

Sebastián Moyano, Brian Blasi, Javier Cabrera y Franco Troyansky seguramente tendrán protagonismo en el nuevo Unión de Azconzábal. Con mucha agilidad y juventud en algunos casos, el orientados busca el sistema y los nombres propios para armar el mejor once.

El 24 de octubre será el sorteo para que el Tate conozca el rival que en dos semanas posteriores estará frente a frente para afrontar el primer examen de fuste en la nueva etapa.

Si nos remitimos a lo que plantó este sábado en Casasol, aún hay variantes y posibilidades que, no pudo disponer el entrenadores, y que podrían ser parte de la conformación del equipo titular.

Moyano; Vera, Blasi, Corvalán y Borgnino; Cabrera, Leyes, Cecchini, Cañete; Troyansky y Márquez fueron los once de movida. Indudablemente no tendría tantos apellidos distintos el próximo Unión, el de Azconzábal, un técnico que en sus anteriores ciclos con otros elencos se encargó de edificar buenos resultados e imponer un estilo de juego que no resigne el arco rival, sea equilibrado en el medio, pero con mucha juventud y agilidad pueda doblegar al oponente de turno.